De acordo com a Defesa Civil, chovia e ventava forte no momento em que a árvore caiu sobre a residência da família - Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

De acordo com a Defesa Civil, chovia e ventava forte no momento em que a árvore caiu sobre a residência da famíliaRafa Neddermeyer/Agência Brasil

Publicado 28/08/2026 17:22 | Atualizado 28/08/2026 17:27

Um menino de 8 anos morreu na manhã desta sexta-feira (28), em Porto Alegre, em decorrência da forte chuva que atinge parte do Rio Grande do Sul. Segundo a Defesa Civil estadual, uma árvore caiu sobre a casa onde o garoto morava com a família, na Vila Barranco, na Zona Norte da capital gaúcha.