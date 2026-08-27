Prainha em Arraial do Cabo Foto: Reprodução
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém um aviso de tempestade válido até as 23h59 desta quinta. A previsão aponta chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 milímetros no acumulado do dia, além de ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo.
O alerta é classificado como de perigo potencial e indica baixo risco de cortes de energia, danos em plantações, queda de galhos de árvores e alagamentos.
Na Região dos Lagos, a chance de chuva chega a 90%. O tempo deve ficar nublado, com chuva fraca pela manhã e à tarde e possibilidade de pancadas mais fortes entre o fim da manhã e o início da tarde. As temperaturas variam entre 19°C e 23°C, com umidade relativa do ar podendo chegar a 93%.
Mar segue agitado
As condições no mar também pedem cuidado. Em Arraial do Cabo, a previsão aponta ondas de até 2,30 metros na Praia Grande e 2,40 metros em Figueira. Em Búzios, Geribá e Tucuns podem registrar ondas de até 2,10 metros. Em Cabo Frio, as ondas chegam a 1,60 metro em Peró e Unamar.
Nas áreas de passeio pelas ilhas, a ondulação também permanece elevada. Na Ilha do Cabo Frio, em Arraial do Cabo, as ondas podem chegar a 2,50 metros. Em mar aberto, a previsão é de ondas entre 2,60 e 2,90 metros.
O aviso de atenção para mar agitado permanece válido, com expectativa de melhora a partir do fim da tarde. A temperatura da água está em torno de 22°C.
A temperatura do mar está estimada em 22°C.
Com a combinação de chuva, vento e mar agitado, a recomendação é acompanhar as atualizações meteorológicas e marítimas ao longo do dia, principalmente para quem pretende sair de barco, frequentar praias ou circular em áreas sujeitas a alagamentos e queda de galhos.
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