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Renata Cristiane
Cabo Frio - Estudantes interessados em ingressar no Instituto Federal Fluminense (IFF) Campus Cabo Frio podem se inscrever até 8 de outubro no Concurso Vestibular de Graduação e no Processo Seletivo de Cursos Técnicos de Nível Médio. As vagas são destinadas ao primeiro semestre de 2027.

Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas. Dessas, 100 são para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Eletromecânica, Hospedagem e Química. As outras 100 vagas são destinadas aos cursos superiores de Engenharia Mecânica, Biologia, Física, Química, Gastronomia e Hotelaria.

Para participar dos processos seletivos, o candidato deve acessar o Portal de Inscrições no site do IFF, fazer login com uma conta GOV e escolher o curso. A inscrição também pode ser realizada presencialmente, com apoio do campus.

As taxas de inscrição são de R$ 30 para cursos técnicos subsequentes, R$ 40 para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e R$ 75 para os cursos de graduação. Os pedidos de isenção da taxa podem ser feitos até 25 de setembro.
O pagamento da inscrição pode ser realizado por PIX, cartão de crédito ou boleto GRU até 9 de outubro de 2026.

De acordo com o edital, as provas do vestibular para os cursos de graduação serão aplicadas em 29 de novembro. Já os exames para os cursos técnicos estão previstos para 6 de dezembro.