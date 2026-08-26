IFF Cabo FrioReprodução
Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas. Dessas, 100 são para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio de Eletromecânica, Hospedagem e Química. As outras 100 vagas são destinadas aos cursos superiores de Engenharia Mecânica, Biologia, Física, Química, Gastronomia e Hotelaria.
Para participar dos processos seletivos, o candidato deve acessar o Portal de Inscrições no site do IFF, fazer login com uma conta GOV e escolher o curso. A inscrição também pode ser realizada presencialmente, com apoio do campus.
As taxas de inscrição são de R$ 30 para cursos técnicos subsequentes, R$ 40 para cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e R$ 75 para os cursos de graduação. Os pedidos de isenção da taxa podem ser feitos até 25 de setembro.
De acordo com o edital, as provas do vestibular para os cursos de graduação serão aplicadas em 29 de novembro. Já os exames para os cursos técnicos estão previstos para 6 de dezembro.
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