Os agentes localizaram os dois homens dentro da padaria e realizaram a prisãoReprodução
Segundo as informações iniciais, a ocorrência aconteceu por volta das 11h. Durante a ação, os suspeitos entraram no estabelecimento na tentativa de evitar a abordagem policial. Os agentes localizaram os dois homens dentro da padaria e realizaram a prisão.
As circunstâncias da ocorrência e a identidade dos envolvidos ainda não foram divulgadas. Mais informações devem ser divulgadas pelas autoridades.
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