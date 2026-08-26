Os agentes localizaram os dois homens dentro da padaria e realizaram a prisão - Reprodução

Os agentes localizaram os dois homens dentro da padaria e realizaram a prisãoReprodução

Publicado 26/08/2026 12:51

Cabo Frio - Dois homens foram presos pela polícia após tentarem fugir e se esconder dentro de uma padaria no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, nesta terça-feira (25).



Segundo as informações iniciais, a ocorrência aconteceu por volta das 11h. Durante a ação,



As circunstâncias da ocorrência e a identidade dos envolvidos ainda não foram divulgadas. Mais informações devem ser divulgadas pelas autoridades. - Dois homens foram presos pela polícia após tentarem fugir e se esconder dentro de uma padaria no bairro Porto do Carro, em Cabo Frio, nesta terça-feira (25).Segundo as informações iniciais, a ocorrência aconteceu por volta das 11h. Durante a ação, os suspeitos entraram no estabelecimento na tentativa de evitar a abordagem policial. Os agentes localizaram os dois homens dentro da padaria e realizaram a prisão.As circunstâncias da ocorrência e a identidade dos envolvidos ainda não foram divulgadas. Mais informações devem ser divulgadas pelas autoridades.

A defesa dos acusados não se manifestou, o espaço segue aberto para esclarecimentos.