A programação começa às 19h, com a abertura oficial. Às 19h30 - Foto: Reprodução

A programação começa às 19h, com a abertura oficial. Às 19h30Foto: Reprodução

Publicado 25/08/2026 17:08

Durante os quatro dias, os visitantes poderão experimentar os pratos do festival na versão petit. Os valores serão de R$ 35 para entradas, R$ 45 para pratos principais e R$ 30 para sobremesas. O tema desta edição é “Receitas de Família”.

Além da gastronomia, a programação contará com aulas e atividades no Espaço Gourmet, com participação de chefs, sommelier e outros profissionais do setor. Também estão previstos shows ao longo dos quatro dias.

Na quinta-feira (27), a programação começa às 19h, com a abertura oficial. Às 19h30, a chef Ana Lacerda apresenta a aula “Moqueca Baiana: Fogo, Sabor e Tradição”. O show de Juceir Junior está marcado para as 20h.

Na sexta-feira (28), o Espaço Gourmet terá atividades a partir das 19h, com apresentações dos chefs Gustavo Zogbi e Ana Lica e do sommelier Willian Almeida. A programação musical terá Cover Raul Seixas, com Ayrton Ramos, às 20h, e Angel Duarte, às 22h.

No sábado (29), as atividades começam às 15h, com Rodrigo do Vale falando sobre queijos artesanais. Às 19h, Pedro Beranger e convidados participam da atividade

“Troca de Sabores e Saberes: Receitas que Atravessam Gerações”. Às 21h, Denise Linhares e Paulo Nicolay apresentam diferentes versões de ossobuco. A programação musical terá VJ Flávio Flarys, Cover Cazuza, com Valério Araújo, e Bruno Bonatto.

No domingo (30), a programação começa às 14h30, com o Prolaguitos Teatro. Também estão previstas atividades gastronômicas com a chef Helena Assad, às 15h30; chef Naira Silva, às 16h30; e Thalita Muniz, às 17h30. Os shows ficam por conta de Ju Feliciano, Ramona Rox e Musiversos.

A Vila Gastronômica funcionará na quinta e sexta-feira, das 18h à meia-noite; no sábado, das 12h à meia-noite; e no domingo, das 12h às 22h.

Após a programação na Passagem, o festival continua de 4 de setembro a 4 de outubro nos mais de 70 restaurantes, cafeterias, pizzarias, hamburguerias e docerias participantes.

Nessa etapa, os estabelecimentos irão oferecer os pratos criados para o evento, com preços definidos individualmente.

A lista dos participantes e os pratos do festival estão disponíveis nos canais oficiais do evento. A programação também inclui degustações, harmonizações e atrações culturais.