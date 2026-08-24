Padaria sendo interditada pelo Procon Procon Cabo Frio
Segundo a supervisora do Procon de Cabo Frio, Mônica Bonioli, foram encontradas carnes sem etiquetas com informações sobre origem, validade e certificação de controle veterinário. Ela explicou que não é possível afirmar que todos os produtos estavam impróprios para consumo, mas parte do material apresentava irregularidades e precisou ser descartada pela falta de controle adequado.
Também foram encontrados legumes congelados impróprios para consumo e produtos vencidos na área da cozinha, onde os alimentos eram preparados. O descarte contou com apoio da Concercaf.
A cozinha e o buffet permanecem interditados. Com isso, nenhum alimento pode ser produzido nesses espaços até que sejam cumpridas as exigências de higiene, limpeza, manutenção e armazenamento adequado das matérias-primas.
De acordo com Mônica, a adequação deve ser feita de forma imediata. A padaria, no entanto, continua funcionando para a venda de produtos industrializados que não dependem das áreas interditadas.
A supervisora explicou que o Procon costuma adotar medidas de orientação e notificação, especialmente com pequenos empresários, mas afirmou que situações que envolvam produtos vencidos, armazenamento inadequado ou risco ao consumidor exigem atuação imediata.
“Tem situações que a tolerância é zero”, afirmou Mônica durante a fiscalização.
Entre as orientações aos comerciantes, o Procon destaca a necessidade de manter os alimentos identificados, com informações sobre origem e validade, além de garantir condições adequadas de higiene e armazenamento.
Mônica também explicou que, quando uma embalagem original de um produto é aberta, como uma caixa de carne, a identificação de origem deve ser mantida junto ao material utilizado até o descarte. A medida permite que a fiscalização verifique a procedência dos alimentos.
O Procon reforça que consumidores podem denunciar situações que envolvam irregularidades em estabelecimentos comerciais.
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