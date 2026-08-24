Ambulante, conhecida como Michele, trabalha com a venda de salada de frutas - Reprodução

Ambulante, conhecida como Michele, trabalha com a venda de salada de frutasReprodução

Publicado 24/08/2026 15:03

Cabo Frio - Uma ambulante tentou agredir com uma faca um funcionário de uma agência de turismo na Praia do Forte, em Cabo Frio, neste final de semana. - Uma ambulante tentou agredir com uma faca um funcionário de uma agência de turismo na Praia do Forte, em Cabo Frio, neste final de semana. A ocorrência foi registrada em vídeo e mostra o momento em que a mulher parte em direção ao trabalhador durante uma confusão

O funcionário consegue deixar o local e não fica ferido. Segundo relatos, a ambulante, conhecida como Michele, trabalha com a venda de salada de frutas na praia.

O episódio voltou a chamar a atenção de trabalhadores e frequentadores da Praia do Forte. Michele já havia sido citada em outro caso envolvendo uma faca no local, no início deste ano, quando teria atacado um banhista.

Também existem relatos de diversos outros episódios semelhantes. As circunstâncias do novo caso e o que teria motivado a confusão ainda não foram esclarecidos.

A dinâmica da ocorrência deverá ser apurada pelos órgãos responsáveis.

A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou. O espaço segue aberto para manifestação.