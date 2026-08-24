Ex-vereador Átila MottaReprodução
Ex-vereador de Cabo Frio se envolve em confusão por cobrança de dívida
Homem conhecido como He-Man afirma que pendência financeira se arrasta há cerca de dois anos e diz ter pago trabalhadores do próprio bolso
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Ambulante tenta atacar agente de turismo com faca em praia de Cabo Frio
Ocorrência foi registrada em vídeo na Praia do Forte; trabalhador não ficou ferido
Maria Gadú é atração confirmada na Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio
Programação começa às 16h e reúne atrações, manifestações culturais e ações em defesa da liberdade
Assalto termina com disparos e vítima entrega cordão em Cabo Frio
Daniel Xavier contou, nas redes sociais, que foi abordado e decidiu não reagir durante o crime. Segundo o relato, disparos foram feitos durante a ação, que aconteceu perto do 25º BPM
Carro e moto batem e deixam motociclista gravemente ferido em Tamoios.
Colisão frontal aconteceu na Rodovia Amaral Peixoto, em frente ao shopping de Unamar
Ator de Cidade de Deus é agredido por seguranças no Centro de Cabo Frio
Rubens Sabino aparece em vídeo sendo abordado ao sair de uma loja e afirma ter sido vítima de racismo; testemunhas dizem que ele tinha nota fiscal dos produtos
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