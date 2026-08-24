Ex-vereador Átila Motta - Reprodução

Ex-vereador Átila MottaReprodução

Publicado 24/08/2026 15:23

Cabo Frio - Uma suposta cobrança de dívida terminou em confusão e agressões neste domingo (23), na Feira Sebastião Lan, em Cabo Frio. O episódio envolveu o ex-vereador Átila Motta e um homem conhecido como He-Man, que, segundo relatos, teria ido ao local para cobrar cerca de R$ 55 mil referentes a uma suposta pendência relacionada a uma campanha eleitoral.

De acordo com testemunhas, a discussão evoluiu para agressões físicas. O homem teria partido para cima de Átila, que teria reagido . A confusão chamou a atenção de comerciantes e frequentadores da feira e precisou ser contida por pessoas que estavam próximas.

Ainda segundo os relatos, Átila teria recebido socos e chutes e ficado com ferimentos pelo corpo. Após o episódio, ele teria recebido atendimento médico. A Polícia foi acionada e o homem acabou preso, conforme as informações iniciais sobre a ocorrência.

He-Man apresenta outra versão

No relato, He-Man afirmou que Átila teria colocado 55 pessoas para trabalhar e que os pagamentos não teriam sido realizados. Segundo ele, diante da situação, assumiu os valores e pagou os trabalhadores com recursos próprios.

“Eu paguei 55 pessoas do meu bolso. Prejuízo muito grande”, afirmou.

He-Man disse ainda que os trabalhadores receberiam R$ 750 por quinzena e que entre eles havia pessoas que também atuavam para uma igreja. Segundo seu relato, ele decidiu honrar os pagamentos mesmo sem ter recebido os valores que atribui ao ex-vereador.

Ainda de acordo com He-Man, há cerca de dois anos ele tenta chegar a um acordo com Átila para solucionar a pendência. Ele afirmou que a cobrança feita neste domingo ocorreu depois de um longo período de espera.

Valor não foi confirmado oficialmente

A quantia de R$ 55 mil foi mencionada durante a confusão e também aparece no relato divulgado por He-Man. No entanto, a existência da suposta dívida, sua origem e os valores citados por ele não foram confirmados oficialmente.

Também não há, até o momento, informações oficiais detalhando a dinâmica das agressões ou eventuais responsabilidades dos envolvidos. As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades.

A reportagem tentou contato com Átila Motta e com os demais envolvidos, mas não obteve retorno. O espaço permanece aberto para manifestação.