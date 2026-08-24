Acidente aconteceu embaixo de passarela - Reprodução

Acidente aconteceu embaixo de passarelaReprodução

Publicado 24/08/2026 16:07

Cabo Frio - Uma mulher morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas na noite deste domingo (23), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio. - Uma mulher morreu e outra ficou ferida após serem atropeladas na noite deste domingo (23), na RJ-106, a Rodovia Amaral Peixoto, em Cabo Frio. O acidente aconteceu na altura do km 121, debaixo da passarela de pedestres próxima à entrada principal do bairro Botafogo

Segundo testemunhas, as duas mulheres tentavam atravessar as pistas por baixo da passarela quando foram atingidas por um veículo. Com o impacto, uma delas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A outra vítima foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros e encaminhada para uma unidade hospitalar. Até o momento, não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dela.

A Polícia Militar isolou a área e ficou responsável pela organização do trânsito enquanto aguardava a chegada da perícia da Polícia Civil. O corpo permaneceu no local até a realização dos procedimentos necessários.

As circunstâncias do atropelamento e a identificação do condutor envolvido serão investigadas pela delegacia responsável pelo caso.