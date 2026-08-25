Cabo Frio - Cabo Frio fechou julho com mais empresas abertas do que encerradas e alcançou o melhor resultado para o mês desde o período pós-pandemia. Ao todo, foram 711 novos negócios registrados e 346 encerramentos, deixando um saldo positivo de 365 empresas.
O número representa um crescimento de 31,8% em relação a julho de 2025, quando o saldo foi de 277 empresas. O resultado também coloca Cabo Frio na liderança da Região dos Lagos. Em apenas um mês, o município respondeu por cerca de um terço do saldo líquido de novas empresas registrado em toda a região.
Os dados são do Mapa de Empresas, elaborado com base em registros oficiais. Para o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Dusi, os números refletem a confiança de quem decide investir e o trabalho para melhorar o ambiente de negócios.
“Credibilidade, melhoria do ambiente econômico e trabalho duro junto à iniciativa privada geram resultados concretos no desenvolvimento econômico”, afirmou o secretário.
Crescimento também aparece no acumulado do ano O bom desempenho de julho acompanha uma tendência registrada desde o início de 2026. Entre janeiro e julho, Cabo Frio contabilizou 4.580 empresas abertas e 2.667 encerradas, chegando a um saldo positivo de 1.913 novos negócios.
O resultado é 8,1% maior que o registrado no mesmo período de 2025, quando o saldo foi de 1.769 empresas.
No acumulado do ano, Cabo Frio também ocupa o primeiro lugar entre os municípios da Região dos Lagos, à frente de Rio das Ostras, Araruama, São Pedro da Aldeia, Saquarema e Armação dos Búzios.
Dos 6.940 novos negócios líquidos registrados na região entre janeiro e julho, 1.913 estão em Cabo Frio, o equivalente a 27,6% do total.
Município concentra 33,5 mil empresas ativas Cabo Frio também aparece à frente no número de empresas em funcionamento. Atualmente, são 33.503 empresas ativas, aproximadamente 27% das 121.954 registradas em toda a Região dos Lagos.
Entre as atividades mais presentes estão comércio de roupas e acessórios, serviços de beleza, alimentação, construção civil, promoção de vendas, restaurantes, transporte de cargas e comércio de bebidas.
Segundo a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, os dados devem servir de base para novas ações voltadas ao empreendedorismo, atração de investimentos, capacitação profissional e simplificação do ambiente de negócios.
Números de janeiro a julho de 2026:
4.580 empresas abertas; 2.667 empresas encerradas; 1.913 empresas de saldo líquido; crescimento de 8,1% sobre 2025; liderança na Região dos Lagos; 33.503 empresas ativas no município.
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