Mercadorias avaliadas em R$ 2.439,76 foram recuperadasPolícia Militar
Duas pessoas são presas após furto em loja de shopping em Cabo Frio
Perfumes, cosméticos e roupas infantis foram recuperados pela equipe policial no estacionamento do shopping; produtos foram avaliados em R$ 2,4 mil
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Procon interdita cozinha de padaria no Centro de Cabo Frio após denúncia
Cerca de 300 quilos de alimentos foram descartados durante vistoria; estabelecimento segue aberto para venda de produtos industrializados
Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento na RJ-106, em Cabo Frio
Vítimas tentavam atravessar a rodovia quando foram atingidas por um veículo na noite deste domingo (23), próximo ao bairro Botafogo
Ex-vereador de Cabo Frio se envolve em confusão por cobrança de dívida
Homem conhecido como He-Man afirma que pendência financeira se arrasta há cerca de dois anos e diz ter pago trabalhadores do próprio bolso
Ambulante tenta atacar agente de turismo com faca em praia de Cabo Frio
Ocorrência foi registrada em vídeo na Praia do Forte; trabalhador não ficou ferido
Maria Gadú é atração confirmada na Parada do Orgulho LGBTI+ de Cabo Frio
Programação começa às 16h e reúne atrações, manifestações culturais e ações em defesa da liberdade
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