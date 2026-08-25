Mercadorias avaliadas em R$ 2.439,76 foram recuperadas - Polícia Militar

Mercadorias avaliadas em R$ 2.439,76 foram recuperadasPolícia Militar

Publicado 25/08/2026 13:29

Cabo Frio - Uma suspeita de furto dentro de uma loja de departamentos terminou com duas pessoas presas na noite do último domingo (23), no Shopping Park Lagos, no bairro Portinho, em Cabo Frio. De acordo com a ocorrência policial, - Uma suspeita de furto dentro de uma loja de departamentos terminou com duas pessoas presas na noite do último domingo (23), no Shopping Park Lagos, no bairro Portinho, em Cabo Frio. De acordo com a ocorrência policial, mercadorias avaliadas em R$ 2.439,76 foram recuperadas no estacionamento do estabelecimento

A equipe da Polícia Militar foi acionada por volta das 18h50, após a funcionária e representante da loja C&A relatar que o sistema de câmeras havia registrado quatro pessoas retirando produtos do estabelecimento. Segundo o relato, o grupo era formado por três mulheres e um homem.

Os envolvidos teriam sido acompanhados até o estacionamento, onde duas pessoas foram abordadas. Com elas, os agentes encontraram seis perfumes, dois kits de cosméticos infantis e 20 peças de roupas infantis. Os produtos foram reconhecidos pela representante como pertencentes à loja.

As duas pessoas abordadas foram identificadas como M.D.S.O., de 22 anos, e F.S.D.O., de 19 anos. Ambas foram encaminhadas para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP) para apresentação à autoridade policial.

Após os procedimentos, as duas permaneceram presas e ficaram à disposição da Justiça. A ocorrência foi registrada como furto a estabelecimento comercial.

A reportagem tentou contato com os demais envolvidos mencionados na ocorrência, mas não localizou, quando aplicável. O espaço segue aberto para manifestação.