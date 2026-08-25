Tartarugas marinhas podem ser afetadas pela poluição, pelo descarte irregular de resíduos - Foto: Reprodução

Tartarugas marinhas podem ser afetadas pela poluição, pelo descarte irregular de resíduosFoto: Reprodução

Publicado 25/08/2026 16:04

As causas da morte ainda não foram divulgadas e deverão ser apuradas pelos responsáveis. Uma avaliação pode ajudar a identificar se a tartaruga sofreu algum tipo de impacto, ficou presa em redes de pesca, ingeriu resíduos ou foi afetada por outras ameaças presentes no ambiente marinho.

O caso chama atenção para os riscos enfrentados pela fauna marinha no litoral da Região dos Lagos.

Tartarugas marinhas podem ser afetadas pela poluição, pelo descarte irregular de resíduos, por colisões com embarcações e pela pesca acidental.

O Jornal O DIA entrou em contato com a Prefeitura de Cabo Frio para saber quais providências foram adotadas e aguarda um retorno.