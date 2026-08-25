Tartarugas marinhas podem ser afetadas pela poluição, pelo descarte irregular de resíduosFoto: Reprodução
Tartaruga gigante é encontrada morta na Praia do Peró, em Cabo Frio
Animal de grande porte chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia nesta terça-feira (25)
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Cabo Frio ganha voo direto para BH e amplia conexão com Minas
Nova rota entre Belo Horizonte e o Aeroporto de Cabo Frio reforça o turismo e pode movimentar hotéis, restaurantes, comércio e serviços na Região dos Lagos
Duas pessoas são presas após furto em loja de shopping em Cabo Frio
Perfumes, cosméticos e roupas infantis foram recuperados pela equipe policial no estacionamento do shopping; produtos foram avaliados em R$ 2,4 mil
Procon interdita cozinha de padaria no Centro de Cabo Frio após denúncia
Cerca de 300 quilos de alimentos foram descartados durante vistoria; estabelecimento segue aberto para venda de produtos industrializados
Mulher morre e outra fica ferida após atropelamento na RJ-106, em Cabo Frio
Vítimas tentavam atravessar a rodovia quando foram atingidas por um veículo na noite deste domingo (23), próximo ao bairro Botafogo
Ex-vereador de Cabo Frio se envolve em confusão por cobrança de dívida
Homem conhecido como He-Man afirma que pendência financeira se arrasta há cerca de dois anos e diz ter pago trabalhadores do próprio bolso
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