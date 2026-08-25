A nova ligação aérea é operada pela Azul - Reprodução

A nova ligação aérea é operada pela AzulReprodução

Publicado 25/08/2026 13:41

Cabo Frio - Cabo Frio vai voltar a ter voo direto para Belo Horizonte a partir de 14 de dezembro. A nova ligação aérea, operada pela Azul, foi anunciada pela Prefeitura e deve facilitar a chegada de turistas mineiros à Região dos Lagos.

A expectativa da administração municipal é aumentar o fluxo de visitantes de Minas Gerais e movimentar diferentes setores da economia. Hotéis e pousadas, restaurantes, quiosques, comércio, motoristas de aplicativo, taxistas, guias turísticos e pequenos empreendedores estão entre os segmentos que podem ser beneficiados.

A ligação entre Belo Horizonte e Cabo Frio já existiu em outros períodos, principalmente durante a alta temporada. Em anos anteriores, companhias aéreas chegaram a oferecer voos extras para atender à procura de turistas mineiros por Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo.

A rota também passou por interrupções. Em períodos anteriores, empresas suspenderam operações alegando fatores como aumento dos custos e ajustes entre oferta e demanda.

Além da ligação com Belo Horizonte, Cabo Frio mantém voos entre o aeroporto local e São Paulo, incluindo a rota Guarulhos–Cabo Frio. A Prefeitura afirma ainda negociar novas conexões com outras capitais para ampliar a utilização do aeroporto como porta de entrada aérea da Região dos Lagos.