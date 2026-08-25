A nova ligação aérea é operada pela AzulReprodução

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Cabo Frio vai voltar a ter voo direto para Belo Horizonte a partir de 14 de dezembro. A nova ligação aérea, operada pela Azul, foi anunciada pela Prefeitura e deve facilitar a chegada de turistas mineiros à Região dos Lagos.
O anúncio foi feito pelo prefeito Dr. Serginho nas redes sociais. Segundo ele, a retomada da rota é resultado de negociações com o setor de aviação e de investimentos realizados no Aeroporto Internacional de Cabo Frio.
A expectativa da administração municipal é aumentar o fluxo de visitantes de Minas Gerais e movimentar diferentes setores da economia. Hotéis e pousadas, restaurantes, quiosques, comércio, motoristas de aplicativo, taxistas, guias turísticos e pequenos empreendedores estão entre os segmentos que podem ser beneficiados.
A ligação entre Belo Horizonte e Cabo Frio já existiu em outros períodos, principalmente durante a alta temporada. Em anos anteriores, companhias aéreas chegaram a oferecer voos extras para atender à procura de turistas mineiros por Cabo Frio, Búzios e Arraial do Cabo.
A rota também passou por interrupções. Em períodos anteriores, empresas suspenderam operações alegando fatores como aumento dos custos e ajustes entre oferta e demanda.
Além da ligação com Belo Horizonte, Cabo Frio mantém voos entre o aeroporto local e São Paulo, incluindo a rota Guarulhos–Cabo Frio. A Prefeitura afirma ainda negociar novas conexões com outras capitais para ampliar a utilização do aeroporto como porta de entrada aérea da Região dos Lagos.