Espaço iniciou triagens nesta segunda-feira (24) e terá profissionais de diferentes áreas para orientar o tratamento de pessoas com TEA - Foto: Repropdução

Espaço iniciou triagens nesta segunda-feira (24) e terá profissionais de diferentes áreas para orientar o tratamento de pessoas com TEA Foto: Repropdução

Publicado 25/08/2026 16:49

Cabo Frio - Cabo Frio passou a contar, nesta segunda-feira (24), com uma nova estrutura para - Cabo Frio passou a contar, nesta segunda-feira (24), com uma nova estrutura para atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e suas famílias. A Casa do Autista iniciou uma nova etapa de serviços com equipe multidisciplinar, após a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Autismo, comandada pelo secretário Vanderlei Bento.

Segundo a gestão municipal, os atendimentos foram iniciados nesta segunda, mas não houve cerimônia de inauguração. O espaço fica no Largo Santo Antônio, número 131, no bairro Itajuru, atrás do ponto final e ao lado do convento.

A equipe anunciada reúne psiquiatra infantil, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicopedagoga, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo, educador físico, pedagoga e atendimento jurídico.

O trabalho começou com a triagem dos assistidos. A proposta é identificar quais profissionais e terapias são necessários para cada pessoa, permitindo um acompanhamento direcionado conforme as necessidades apresentadas.

De acordo com Vanderlei Bento, o acesso aos serviços será feito inicialmente por agendamento, pelo telefone (22) 99780-4824. Depois, o paciente passará pela triagem e será encaminhado aos profissionais de acordo com as necessidades identificadas.

A assistência social também fará parte desse processo de direcionamento. Cada profissional deverá elaborar um relatório sobre o assistido para ajudar na definição de um tratamento mais específico.

Além do atendimento às pessoas com TEA, a proposta inclui acolhimento e suporte às famílias atípicas, especialmente mães e responsáveis que acompanham diariamente o tratamento e o desenvolvimento dos filhos. Segundo a gestão municipal, a criação da estrutura atende ao aumento da procura por serviços especializados e à necessidade de ampliar o acesso das famílias a diferentes áreas de atendimento.

A criação da Casa do Autista havia sido anunciada em fevereiro pelo prefeito Dr. Serginho, junto com o Comitê Multidisciplinar de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência. A proposta prevê atuação conjunta das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social, além da participação da APAE, da APAA Casa Azul, de representantes da Câmara Municipal e da sociedade civil.

Na ocasião, a iniciativa também foi apresentada como uma resposta a dificuldades enfrentadas por famílias no início do ano letivo, principalmente relacionadas à troca de auxiliares e à adaptação de crianças com TEA ao retorno às aulas.

A Casa do Autista fica no Largo Santo Antônio, 131, no Itajuru. Os atendimentos são realizados mediante agendamento pelo número (22) 99780-4824.