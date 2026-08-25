Espaço iniciou triagens nesta segunda-feira (24) e terá profissionais de diferentes áreas para orientar o tratamento de pessoas com TEA Foto: Repropdução
Casa do Autista inicia atendimentos multidisciplinares em Cabo Frio
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Cabo Frio abre mais empresas e tem melhor julho desde a pandemia
Município registrou saldo positivo de 365 negócios em julho e manteve a liderança na geração de novas empresas na Região dos Lagos
Tartaruga gigante é encontrada morta na Praia do Peró, em Cabo Frio
Animal de grande porte chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia nesta terça-feira (25)
Cabo Frio ganha voo direto para BH e amplia conexão com Minas
Nova rota entre Belo Horizonte e o Aeroporto de Cabo Frio reforça o turismo e pode movimentar hotéis, restaurantes, comércio e serviços na Região dos Lagos
Duas pessoas são presas após furto em loja de shopping em Cabo Frio
Perfumes, cosméticos e roupas infantis foram recuperados pela equipe policial no estacionamento do shopping; produtos foram avaliados em R$ 2,4 mil
Procon interdita cozinha de padaria no Centro de Cabo Frio após denúncia
Cerca de 300 quilos de alimentos foram descartados durante vistoria; estabelecimento segue aberto para venda de produtos industrializados
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