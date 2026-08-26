O trajeto começa e termina na Praça do Guta - Divulgação

O trajeto começa e termina na Praça do Guta Divulgação

Publicado 26/08/2026 13:16

Cabo Frio - Cabo Frio será ponto de largada e chegada da 6ª edição e 2ª edição internacional da - Cabo Frio será ponto de largada e chegada da 6ª edição e 2ª edição internacional da Volta Internacional da Laguna 100 km . O evento será realizado no dia 20 de setembro, com largada prevista para as 7h, na Praça do Guta, na Praia do Forte.

A prova integra a programação oficial da Semana Nacional do Trânsito e terá 700 ciclistas de 17 países. Segundo a organização, cerca de 3 mil pessoas devem acompanhar o evento na Região dos Lagos.

Promovida pelo Cicloturismo Costa do Sol, com apoio da Prefeitura de Cabo Frio, a prova terá percurso de 100 quilômetros passando por Cabo Frio, Arraial do Cabo, Saquarema, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia.

O trajeto começa e termina na Praça do Guta e percorre o entorno da Laguna de Araruama. A preservação socioambiental da laguna também faz parte da proposta do evento, que utiliza o ciclismo para tratar de questões relacionadas ao território e ao turismo.

A Laguna de Araruama é considerada a maior laguna hipersalina em estado permanente do planeta. O local também é tombado como Patrimônio Ambiental, Histórico e Cultural do estado pela Lei Estadual nº 9.319.

O percurso também passa por áreas que fazem referência à produção de sal na região, incluindo antigas salinas e cata-ventos.

A organização também aponta que o evento pretende abordar questões relacionadas à mobilidade urbana e à segurança viária, com foco na convivência entre ciclistas e motoristas e na infraestrutura destinada às ciclovias.

“A Volta da Laguna 100 KM é muito mais do que um desafio esportivo. É um evento que valoriza o potencial turístico da nossa região, promove a integração entre os municípios e chama a atenção para a importância da preservação ambiental da Laguna de Araruama. A proposta é fortalecer o ecoturismo sustentável e ampliar a circulação de visitantes por diferentes destinos da Costa do Sol. Nesse cenário, a competição esportiva ultrapassa os limites das estradas e praias: ao conectar seis municípios em um único percurso, o evento contribui para divulgar paisagens, história e atrativos turísticos de toda a região”, afirmou o Secretário de Esporte de Cabo Frio, Rafael Bernardo.

A prova terá categorias masculina e feminina nas modalidades Speed, Assistida, Gravel, MTB e Bike Antiga. A categoria Bike Antiga será destinada a participantes com bicicletas de 40 anos ou mais.

A retirada dos kits será realizada nos dias 18 e 19 de setembro, das 11h às 19h, no Shopping Park Lagos, em Cabo Frio.

O tempo máximo para conclusão do percurso será de sete horas. A organização prevê pontos de apoio ao longo dos 100 quilômetros, além de viaturas de acompanhamento, equipes de resgate e motos de apoio. As inscrições para a edição deste ano estão esgotadas.