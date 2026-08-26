Celular recuperado pela PM - Polícia Militar

Celular recuperado pela PMPolícia Militar

Publicado 26/08/2026 13:01

Cabo Frio - Um homem foi detido por populares na manhã desta terça-feira (25), após ser apontado como acusado de furtar o celular de um pedestre no Centro de Cabo Frio. O caso aconteceu por volta das 8h02, na Rua Alex Novelino, no bairro Vila Nova.

De acordo com a ocorrência, a equipe da Polícia Militar, que fazia Motopatrulha, recebeu informações sobre o crime e iniciou buscas para localizar o suspeito.

Durante o patrulhamento, os agentes foram informados de que o homem havia sido detido por populares em uma rua próxima. A equipe foi até o local, confirmou a situação e realizou a prisão.

Com o suspeito e a vítima, os policiais seguiram para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), onde o caso foi apresentado à autoridade policial. Um aparelho celular foi recuperado

Segundo o registro, o homem permaneceu preso e foi autuado pelo crime de roubo.

A reportagem tentou contato com o outro lado, mas não localizou, quando cabível. O espaço segue aberto para manifestação.