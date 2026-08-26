Celular recuperado pela PMPolícia Militar
Populares detêm homem acusado de furtar celular no Centro de Cabo Frio
Segundo a ocorrência, elemento foi localizado por populares em uma via próxima à Rua Alex Novelino e acabou levado para a 126ª DP
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Adolescente é detido com R$ 33 mil em drogas após confronto em Cabo Frio
Jovem de 16 anos foi apreendido com 667 buchas de maconha na Favela do Lixo
Dois homens são presos após tentativa de fuga em Cabo Frio
Suspeitos entraram em um estabelecimento durante a manhã na tentativa de escapar da abordagem policial
Vila Gastronômica abre 12ª edição do Festival Sabores nesta quinta (27)
Evento reúne 63 estabelecimentos na Passagem até domingo, com pratos em versão petit, aulas de gastronomia e shows
Casa do Autista inicia atendimentos multidisciplinares em Cabo Frio
Espaço iniciou triagens nesta segunda-feira (24) e terá profissionais de diferentes áreas para orientar o tratamento de pessoas com TEA
Cabo Frio abre mais empresas e tem melhor julho desde a pandemia
Município registrou saldo positivo de 365 negócios em julho e manteve a liderança na geração de novas empresas na Região dos Lagos
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