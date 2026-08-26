Drogas apreendidas durante a ocorrência Polícia Militar
Adolescente é detido com R$ 33 mil em drogas após confronto em Cabo Frio
Jovem de 16 anos foi apreendido com 667 buchas de maconha na Favela do Lixo
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Jovem de 16 anos foi apreendido com 667 buchas de maconha na Favela do Lixo
Dois homens são presos após tentativa de fuga em Cabo Frio
Suspeitos entraram em um estabelecimento durante a manhã na tentativa de escapar da abordagem policial
Vila Gastronômica abre 12ª edição do Festival Sabores nesta quinta (27)
Evento reúne 63 estabelecimentos na Passagem até domingo, com pratos em versão petit, aulas de gastronomia e shows
Casa do Autista inicia atendimentos multidisciplinares em Cabo Frio
Espaço iniciou triagens nesta segunda-feira (24) e terá profissionais de diferentes áreas para orientar o tratamento de pessoas com TEA
Cabo Frio abre mais empresas e tem melhor julho desde a pandemia
Município registrou saldo positivo de 365 negócios em julho e manteve a liderança na geração de novas empresas na Região dos Lagos
Tartaruga gigante é encontrada morta na Praia do Peró, em Cabo Frio
Animal de grande porte chamou a atenção de moradores e frequentadores da praia nesta terça-feira (25)
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