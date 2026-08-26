Drogas apreendidas durante a ocorrência Polícia Militar

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Renata Cristiane
Cabo Frio - Um adolescente de 16 anos foi apreendido com 667 buchas de maconha, avaliadas em cerca de R$ 33 mil, na tarde desta terça-feira (25), na Favela do Lixo, em Cabo Frio. A ação aconteceu após uma denúncia anônima informar que uma grande quantidade de drogas estaria chegando à região conhecida como Chiqueiro.
Equipes da Polícia Militar foram até o local por volta das 17h. Segundo o registro policial, os agentes avistaram cerca de seis indivíduos que estariam armados. Ao perceberem a presença da polícia, eles teriam efetuado disparos e fugido em direção a uma área de mata.
As equipes fizeram um cerco tático na região e conseguiram apreender um dos envolvidos, identificado como um adolescente de 16 anos. Durante as buscas, dois sacos pretos grandes foram localizados com 667 porções de maconha.
De acordo com a ocorrência, cada porção estava avaliada em R$ 50, chegando a um valor estimado de R$ 33.350 em drogas apreendidas.
O adolescente foi encaminhado para a 126ª Delegacia de Polícia (126ª DP), junto com o material.
A reportagem tentou contato com a defesa ou responsáveis pelo adolescente, mas não localizou, quando coube. O espaço segue aberto para manifestação.