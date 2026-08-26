Mensagem enviada pelo menino - Ascom

Mensagem enviada pelo meninoAscom

Publicado 26/08/2026 17:22

Cabo Frio - Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva após uma ação da - Um homem foi preso por descumprimento de medida protetiva após uma ação da Patrulha Maria da Penha, da Guarda Civil Municipal de Cabo Frio , na noite desta terça-feira (25), em Tamoios. A ocorrência começou depois que o filho da assistida, de aproximadamente 10 anos, enviou uma mensagem ao telefone da Patrulha, indicando uma possível situação de risco.

Por volta das 22h04, o menino enviou apenas um ponto de interrogação. A equipe perguntou como poderia ajudar e recebeu a resposta “não posso falar”, acompanhada de emojis de choro. Na sequência, o garoto enviou áudios nos quais era possível ouvir a voz de um homem ao fundo.

Diante da possibilidade de que as mensagens fossem um pedido de socorro feito de forma discreta, a Patrulha Maria da Penha iniciou o deslocamento para o endereço informado. Como o Grupamento Operacional de Tamoios estava mais próximo, os agentes foram acionados para verificar a situação enquanto a Patrulha seguia para o local.

Ao chegarem à residência, os agentes encontraram o imóvel fechado e em silêncio. Eles chamaram pelos moradores diversas vezes, mas não obtiveram resposta. A motocicleta utilizada pelo homem foi encontrada estacionada do outro lado da rua, em frente à casa.

As equipes permaneceram no endereço e continuaram chamando até perceberem movimentação dentro do imóvel. Pouco depois, o homem apareceu na sacada.

A assistida e o homem foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. Após a análise da autoridade policial, ele permaneceu preso por descumprimento de medida protetiva.

Para a inspetora-adjunta Regiane Costa, da Patrulha Maria da Penha, a ocorrência reforça a importância de observar sinais que possam indicar uma situação de risco.

“Foi importante a sensibilidade da equipe para entender que aquela mensagem poderia ser um pedido de socorro. Quando alguém não consegue falar, até uma mensagem aparentemente simples pode ser um sinal de que precisa de ajuda. Por isso, a equipe permaneceu no local e fez a averiguação até conseguir identificar o que estava acontecendo”, afirmou.

Em casos de emergência, a Guarda Civil Municipal de Cabo Frio pode ser acionada pelo telefone 153, que funciona 24 horas.

A reportagem não conseguiu localizar o homem investigado ou a defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.