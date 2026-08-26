Mensagem enviada pelo meninoAscom
Homem é preso após filho pedir socorro à Patrulha Maria da Penha em Cabo Frio
Menino de cerca de 10 anos enviou mensagens e áudios à equipe durante a noite, indicando uma possível situação de risco dentro de casa
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Sem capacete, mulher leva criança na perna em moto elétrica em Cabo Frio
Condutora foi flagrada com a criança sobre uma das pernas durante trajeto pelo Jardim Esperança, sem equipamentos de segurança
IFF Cabo Frio abre inscrições para cursos técnicos e de graduação
Candidatos podem se inscrever até 8 de outubro para ingresso no primeiro semestre de 2027
Cabo Frio sedia largada da Volta Internacional da Laguna 100 km
Evento será realizado em 20 de setembro e terá percurso de 100 quilômetros no entorno da Laguna de Araruama
Populares detêm homem acusado de furtar celular no Centro de Cabo Frio
Segundo a ocorrência, elemento foi localizado por populares em uma via próxima à Rua Alex Novelino e acabou levado para a 126ª DP
Adolescente é detido com R$ 33 mil em drogas após confronto em Cabo Frio
Jovem de 16 anos foi apreendido com 667 buchas de maconha na Favela do Lixo
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