Cena chamou atenção durante trajetoReprodução
Sem capacete, mulher leva criança na perna em moto elétrica em Cabo Frio
Condutora foi flagrada com a criança sobre uma das pernas durante trajeto pelo Jardim Esperança, sem equipamentos de segurança
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IFF Cabo Frio abre inscrições para cursos técnicos e de graduação
Candidatos podem se inscrever até 8 de outubro para ingresso no primeiro semestre de 2027
Cabo Frio sedia largada da Volta Internacional da Laguna 100 km
Evento será realizado em 20 de setembro e terá percurso de 100 quilômetros no entorno da Laguna de Araruama
Populares detêm homem acusado de furtar celular no Centro de Cabo Frio
Segundo a ocorrência, elemento foi localizado por populares em uma via próxima à Rua Alex Novelino e acabou levado para a 126ª DP
Adolescente é detido com R$ 33 mil em drogas após confronto em Cabo Frio
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Dois homens são presos após tentativa de fuga em Cabo Frio
Suspeitos entraram em um estabelecimento durante a manhã na tentativa de escapar da abordagem policial
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