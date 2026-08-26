Cena chamou atenção durante trajeto - Reprodução

Cena chamou atenção durante trajetoReprodução

Publicado 26/08/2026 16:48

Cabo Frio - Uma mulher foi flagrada sem capacete e transportando uma criança pequena sobre uma das pernas enquanto conduzia uma moto elétrica pela Avenida Américo Gomes da Fonseca, no Jardim Esperança, em Cabo Frio. O registro chama atenção para uma possível irregularidade no trânsito e para os riscos à segurança da criança durante o deslocamento.

A testemunha afirmou que alertou a mulher sobre os riscos de transportar a criança daquela maneira e de circular sem os equipamentos de segurança. Apesar do alerta, segundo o relato, a condutora teria continuado o percurso.

A situação registrada também compromete a mobilidade da condutora, já que uma das pernas estava ocupada pela criança durante a condução da moto elétrica, segundo o relato da testemunha.

A reportagem não conseguiu localizar a mulher envolvida na ocorrência ou sua defesa para comentar o caso. O espaço permanece aberto para manifestação.