Equipe de Lula diz que presidente é 'abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos' - Reprodução / Instagram

Equipe de Lula diz que presidente é 'abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos'Reprodução / Instagram

Publicado 28/08/2026 12:53





A equipe de campanha de Lula disse que as fotos de Roberta com Lula ocorreram porque o presidente é "abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos". A nota diz ainda que a fala de Lula na sabatina foi no intuito de esclarecer que nunca houve uma relação próxima entre os dois. A equipe de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, em nota, que as fotos do petista ao lado da lobista Roberta Luchsinger não significam que os dois tenham uma relação pessoal. Na sabatina concedida para a TV Globo, Lula disse não conhecer Roberta e que ela nunca esteve próxima dele.A equipe de campanha de Lula disse que as fotos de Roberta com Lula ocorreram porque o presidente é "abordado por inúmeras pessoas para registros fotográficos". A nota diz ainda que a fala de Lula na sabatina foi no intuito de esclarecer que nunca houve uma relação próxima entre os dois.