Tarcísio de Freitas tem 6min20s de propaganda, 70% do tempo total, e Haddad, 2min39s - Montagem feita com fotos da Agência Brasil

Tarcísio de Freitas tem 6min20s de propaganda, 70% do tempo total, e Haddad, 2min39sMontagem feita com fotos da Agência Brasil

Publicado 28/08/2026 10:59





"Alguém me disse uma vez que não sabendo que era impossível foi lá e fez e no nosso governo a gente resolveu não acreditar que alguma coisa fosse impossível", disse Tarcísio em sua inserção. Como exemplo de realizações de sua gestão, ele citou o esvaziamento da Cracolândia no Centro da capital paulista.



O governador também disse esperar uma campanha "alegre, sem baixaria, falando de esperança, do futuro, da vida das pessoas" e destacou que não se incomoda em tomar medidas impopulares. No primeiro dia de propaganda eleitoral no rádio, os dois principais candidatos ao governo de São Paulo divergiram em suas estratégias de comunicação com o eleitorado em suas inserções, na manhã desta sexta-feira, 28. Com 6 minutos e 20 segundos, 70% do tempo total do bloco de propaganda, o atual governador e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), buscou se colocar como realizador do "impossível"."Alguém me disse uma vez que não sabendo que era impossível foi lá e fez e no nosso governo a gente resolveu não acreditar que alguma coisa fosse impossível", disse Tarcísio em sua inserção. Como exemplo de realizações de sua gestão, ele citou o esvaziamento da Cracolândia no Centro da capital paulista.O governador também disse esperar uma campanha "alegre, sem baixaria, falando de esperança, do futuro, da vida das pessoas" e destacou que não se incomoda em tomar medidas impopulares.

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"Meu compromisso é com São Paulo, com as mulheres jovens, com cada paulista. E se tiver que ser impopular, tenho zero problema com isso, desde que, no final, o resultado seja para o paulista prosperar", declarou.



Tarcísio também contou como deseja ser lembrado pela população: "Quem vai dizer qual foi a nossa marca é o povo. Mas se eu pudesse escolher uma coisa para ficar, eu gostaria que as pessoas dissessem: Foi um governo de coragem".



Haddad aposta em ações como ministro e prefeito "Meu compromisso é com São Paulo, com as mulheres jovens, com cada paulista. E se tiver que ser impopular, tenho zero problema com isso, desde que, no final, o resultado seja para o paulista prosperar", declarou.Tarcísio também contou como deseja ser lembrado pela população: "Quem vai dizer qual foi a nossa marca é o povo. Mas se eu pudesse escolher uma coisa para ficar, eu gostaria que as pessoas dissessem: Foi um governo de coragem".

"Ainda bem que acabou esse programa Tarcísio, só promessa. Teve quatro anos para fazer e não fez, agora quer que a gente acredite nele de novo? A água está cara, violência está aumentando, pedágio em tudo que é lugar. Ah não, não tem como", alfinetaram os apresentadores do programa de Fernando Haddad (PT) logo no início da inserção.



Com 2 minutos e 39 segundos de propaganda, o candidato petista ao Palácio dos Bandeirantes utilizou seu tempo com uma curta fala em que pediu que o "véu das paixões políticas" seja retirado em prol de suas propostas.



"Sou de São Paulo, pai de um filho e de uma filha. Eu não aceito um governo que não protege a vida das pessoas e finja agir só em anos de eleição. Governar é enfrentar os problemas, não conviver com eles. Foi assim que conduzi minha vida pública. Enfrentei crises e interesses de poderosos para beneficiar a maioria. Se você retirar o véu das paixões políticas, examinar os fatos e me der uma chance, eu assumo o compromisso. Vou recolocar São Paulo num lugar de onde ele nunca deveria ter saído", prometeu Haddad.



No restante da inserção, os apresentadores destacaram ações do petista enquanto ministro da Educação e da Fazenda, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Desenrola Brasil e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, além da Rede Hora Certa, programa de saúde criado durante sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo.

Senado

Os candidatos ao Senado Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) apostaram em suas relações com Tarcísio de Freitas na estreia de seus programas no horário eleitoral gratuito, que foi ao ar nesta sexta-feira, 28. As candidatas Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) focaram em suas trajetórias pessoais, deixando a relação com as chapas ao governo estadual e à Presidência em segundo plano.



O primeiro programa foi ao ar nas emissoras de rádio às 7h e contou com propagandas para os cargos de senador, deputado estadual e governador.



O programa de Tarcísio não citou o senador Flávio Bolsonaro (PL) em nenhum momento. O governador tem evitado um apoio enfático ao candidato a presidente pelo PL. O bloco de Fernando Haddad focou nas críticas à gestão do concorrente e um jingle relacionando seu nome ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



Durante o programa de Tarcísio de Freitas, a apresentadora reforçou o número de urna do candidato. "Não pode errar o número, viu?", disse a locutora. Nas eleições passadas, mais de meio milhão de votos foram anulados por eleitores que digitaram 22 na votação para o governo estadual. Naquele ano, embora concorresse ao governo com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Tarcísio estava no Republicanos. Nesse ano, o cenário se repete.



Enquanto Guilherme Derrite utilizou uma fala de Tarcísio de Freitas em que o governador exalta números da segurança pública do Estado, André do Prado definiu-se como "braço direito" do governador na Assembleia Legislativa (Alesp).



O horário eleitoral do primeiro turno será exibido quatro vezes por dia - duas vezes no rádio e duas na televisão - seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, até o dia 1º de outubro. Além do horário específico para a propaganda eleitoral, os candidatos passarão a exibir inserções comerciais durante a programação das emissoras. O tempo de propaganda a que cada coligação têm direito é definido com base nas bancadas da Câmara dos Deputados.



Os cargos que exibem propaganda vão sendo alterados a cada dia, em formato de rodízio, e os blocos rodam em grupos. A propaganda de governador roda junto com a de senador e deputado estadual. Já a de presidente será exibida pela primeira vez neste sábado, 29, em conjunto com a de deputado federal.