Tarcísio de Freitas tem 6min20s de propaganda, 70% do tempo total, e Haddad, 2min39sMontagem feita com fotos da Agência Brasil
"Alguém me disse uma vez que não sabendo que era impossível foi lá e fez e no nosso governo a gente resolveu não acreditar que alguma coisa fosse impossível", disse Tarcísio em sua inserção. Como exemplo de realizações de sua gestão, ele citou o esvaziamento da Cracolândia no Centro da capital paulista.
O governador também disse esperar uma campanha "alegre, sem baixaria, falando de esperança, do futuro, da vida das pessoas" e destacou que não se incomoda em tomar medidas impopulares.
"Meu compromisso é com São Paulo, com as mulheres jovens, com cada paulista. E se tiver que ser impopular, tenho zero problema com isso, desde que, no final, o resultado seja para o paulista prosperar", declarou.
Tarcísio também contou como deseja ser lembrado pela população: "Quem vai dizer qual foi a nossa marca é o povo. Mas se eu pudesse escolher uma coisa para ficar, eu gostaria que as pessoas dissessem: Foi um governo de coragem".
Haddad aposta em ações como ministro e prefeito
Com 2 minutos e 39 segundos de propaganda, o candidato petista ao Palácio dos Bandeirantes utilizou seu tempo com uma curta fala em que pediu que o "véu das paixões políticas" seja retirado em prol de suas propostas.
"Sou de São Paulo, pai de um filho e de uma filha. Eu não aceito um governo que não protege a vida das pessoas e finja agir só em anos de eleição. Governar é enfrentar os problemas, não conviver com eles. Foi assim que conduzi minha vida pública. Enfrentei crises e interesses de poderosos para beneficiar a maioria. Se você retirar o véu das paixões políticas, examinar os fatos e me der uma chance, eu assumo o compromisso. Vou recolocar São Paulo num lugar de onde ele nunca deveria ter saído", prometeu Haddad.
No restante da inserção, os apresentadores destacaram ações do petista enquanto ministro da Educação e da Fazenda, como o Programa Universidade para Todos (Prouni), o Desenrola Brasil e a isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, além da Rede Hora Certa, programa de saúde criado durante sua gestão à frente da Prefeitura de São Paulo.
O primeiro programa foi ao ar nas emissoras de rádio às 7h e contou com propagandas para os cargos de senador, deputado estadual e governador.
O programa de Tarcísio não citou o senador Flávio Bolsonaro (PL) em nenhum momento. O governador tem evitado um apoio enfático ao candidato a presidente pelo PL. O bloco de Fernando Haddad focou nas críticas à gestão do concorrente e um jingle relacionando seu nome ao do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).
Durante o programa de Tarcísio de Freitas, a apresentadora reforçou o número de urna do candidato. "Não pode errar o número, viu?", disse a locutora. Nas eleições passadas, mais de meio milhão de votos foram anulados por eleitores que digitaram 22 na votação para o governo estadual. Naquele ano, embora concorresse ao governo com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, Tarcísio estava no Republicanos. Nesse ano, o cenário se repete.
Enquanto Guilherme Derrite utilizou uma fala de Tarcísio de Freitas em que o governador exalta números da segurança pública do Estado, André do Prado definiu-se como "braço direito" do governador na Assembleia Legislativa (Alesp).
O horário eleitoral do primeiro turno será exibido quatro vezes por dia - duas vezes no rádio e duas na televisão - seis vezes por semana, de segunda-feira a sábado, até o dia 1º de outubro. Além do horário específico para a propaganda eleitoral, os candidatos passarão a exibir inserções comerciais durante a programação das emissoras. O tempo de propaganda a que cada coligação têm direito é definido com base nas bancadas da Câmara dos Deputados.
Os cargos que exibem propaganda vão sendo alterados a cada dia, em formato de rodízio, e os blocos rodam em grupos. A propaganda de governador roda junto com a de senador e deputado estadual. Já a de presidente será exibida pela primeira vez neste sábado, 29, em conjunto com a de deputado federal.
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