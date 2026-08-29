São Paulo e Brasília - Um jet ski do Corpo de Bombeiros foi atingido por um barco durante a "barqueata" em apoio ao candidato à presidência Flávio Bolsonaro (PL), neste sábado, 29, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Os dois militares que estavam na moto aquática precisaram saltar no mar para evitar o impacto direto, de acordo com o portal Metrópoles, que publicou imagens de momentos após o incidente. Eles foram resgatados por colegas e passam bem, ainda segundo o portal de notícias.
O passeio náutico fez parte da agenda de campanha do senador fluminense, que mobilizou apoiadores no litoral do estado. Embarcações acompanharam o candidato e sua comitiva pela baía de Angra dos Reis.
Mais cedo, em breve transmissão ao vivo que fez em suas redes sociais, Flávio disse que quer "destravar amarras ambientais e burocráticas, sempre respeitando o meio ambiente, mas desenvolvendo" a cidade.
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