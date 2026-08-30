Incêndio em food truck em Anchieta aconteceu no sábado passadoReprodução/Rede Social
Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas. Apesar do susto, não houve feridos.
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Segundo relatos de frequentadores, o fogo foi controlado rapidamente com a ajuda de outros comerciantes, e o espaço ficou preservado. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.
Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.
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