Incêndio em food truck em Anchieta aconteceu no sábado passadoReprodução/Rede Social

Mais artigos de Ana Fernanda Freire
Ana Fernanda Freire
Rio - Um incêndio atingiu um food truck na Praça Granito, em Anchieta, na Zona Norte, na noite deste sábado (29). O local é cercado por diversas barracas de lanche e costuma reunir grande quantidade de público, especialmente nos fins de semana.
LEIA MAIS: Corpo é encontrado após incêndio em São Cristóvão

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver as chamas. Apesar do susto, não houve feridos.



Segundo relatos de frequentadores, o fogo foi controlado rapidamente com a ajuda de outros comerciantes, e o espaço ficou preservado. O Corpo de Bombeiros não chegou a ser acionado.

Ainda não há informações sobre a causa do incêndio.