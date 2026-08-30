Torcedores andaram pela linha férrea durante confusão na Zona Norte - Reprodução / Redes Sociais

Torcedores andaram pela linha férrea durante confusão na Zona NorteReprodução / Redes Sociais

Publicado 30/08/2026 18:06

Rio - Torcedores se envolveram em confusões entre as estações de trem de Engenho de Dentro e Méier, na Zona Norte, na tarde deste domingo (30). O tumulto ocorreu antes do clássico entre Flamengo e Botafogo, disputado no Maracanã.

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram homens caminhando pela linha férrea. Alguns seguravam pedaços de madeira. Um vídeo flagrou a correria de um grupo para entrar em uma composição parada em uma das estações.

Segundo a Polícia Militar, torcedores iniciaram um tumulto na estação do Méier. Equipes foram acionadas para o local e o grupo se dispersou. A corporação informou que os policiais intensificaram o policiamento. Não houve registro de prisões ou de apreensões.

De acordo com a concessionária TrensRJ, agentes precisaram acionar as forças de segurança por volta das 14h40 após uma ocorrência envolvendo torcedores na estação de Engenho de Dentro. A empresa lamentou o episódio.

