Rio — O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0 neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time de Leonardo Jardim dominou as ações na primeira etapa e abriu o placar aos 13 minutos com Samuel Lino, mas viu a equipe de Rodrigo Bellão reagir na segunda etapa. Até que na reta final do confronto, o atacante rubro-negro marcou seu segundo gol na partida e Carrascal fechou a conta.
Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 48 pontos e diminuiu a distância para o líder Palmeiras, que empatou com o Mirassol, enquanto o Alvinegro permaneceu com 38 pontos e caiu uma posição, para o 12º lugar, devido à vitória do São Paulo contra o Red Bull Bragantino.
O Flamengo volta a campo para enfrentar o Mirassol nesta quarta-feira (2), às 19h30, no Maracanã, em jogo adiado da 4ª rodada do Brasileirão. O Botafogo encara o Palmeiras no próximo domingo (6), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 25ª rodada do torneio nacional.
A partida começou com o Flamengo tendo mais controle das ações, enquanto o Botafogo permanecia postado na defesa. Apesar disso, o Alvinegro chegou ao ataque com Montoro, pela esquerda, que cruzou para Danilo, mas o meia finalizou fraco e Rossi defendeu. Depois, aos oito minutos, o Glorioso marcou gol com Arthur Cabral em contra-ataque puxado novamente por Montoro, mas o juiz anulou o lance pois o atacante encostou com a mão na bola durante a disputa com a defesa. O Rubro-Negro respondeu logo na sequência: Samuel Lino recebeu lançamento de Jorginho e tocou na saída de Gabriel Baptista, abrindo o placar no Maracanã.
Então, o Flamengo chegou ao segundo gol, que acabou anulado: Pedro tabelou com Samuel Lino, que devolveu para o centroavante marcar, mas Lino estava em condição irregular. O time de Leonardo Jardim seguiu tendo mais controle da posse, mas mesmo assim, o Botafogo tentava chegar ao ataque, e em cruzamento, Arthur Cabral cabeceou em cima de Rossi. Na sequência, o Rubro-Negro teve duas chances, com Pedro e Léo Ortiz, mas a defesa alvinegra bloqueou ambas as finalizações.
O Flamengo seguiu pressionando. Em boa trama no ataque, a bola sobrou para Ayrton Lucas, que finalizou; Gabriel Batista fez ótima defesa. Depois, aos 32 minutos, Arrascaeta arriscou da intermediária, mas o chute foi por cima do travessão. Na sequência, Jorginho encontrou Luiz Araújo na esquerda; o atacante tocou para Pedro marcar, mas Ferraresi cortou o passe, impedindo o segundo gol. Em outra boa chance, o centroavante rubro-negro fez pivô para Arrascaeta, que chutou de longe e o goleiro botafoguense defendeu. O time de Rodrigo Bellão quase empatou nos acréscimos: Arthur Cabral recebeu na ponta-direita e cruzou rasteiro, mas ninguém chegou para finalizar.
O início do segundo tempo teve finalizações para os dois lados, com cabeçadas de Léo Pereira e Arthur Cabral. Aos sete minutos, Danilo lançou Danilo Pereira e Léo Ortiz fez a cobertura, esperando a saída de Rossi, mas o goleiro quase se atrapalhou com a bola. O Glorioso entrou melhor no segundo tempo e buscou mais o ataque. No entanto, a defesa rubro-negra agiu bem para impedir as chegadas do adversário. Mas em uma das chances, Arthur Cabral voltou a cabecear para fora. Depois, Danilo Pereira recuperou a bola no ataque e Danilo bateu cruzado, à esquerda de Rossi.
Em meio a um grande momento do Botafogo no jogo, o Flamengo respondeu em boa tabela de Arrascaeta com Pedro, mas o meia finalizou em cima de Gabriel Batista. Depois, aos 22 minutos, Paquetá, que entrou no segundo tempo, recebeu cruzamento e cabeceou para o fundo da rede, mas o bandeirinha anulou por impedimento pela terceira vez. Aos 28 minutos, Huguinho arriscou para fora.
Na sequência, Lino recebeu passe pelo meio e tocou para Paquetá, que finalizou para ótima defesa de Gabriel Batista. Depois, Danilo Pereira arriscou de fora da área, mas Rossi defendeu. Até que aos 41 minutos, Samuel Lino recebeu grande lançamento de Carrascal e tocou por cima de Gabriel Batista, amplicando o placar. Na sequência, em ótima linha de passes, o meia colombiano dominou a bola dentro da área e chutou para fechar o marcador em 3 a 0.
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