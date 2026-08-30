Gabigol recebe os parabéns do Flamengo - Reprodução / X @flamengo

Gabigol recebe os parabéns do FlamengoReprodução / X @flamengo

Publicado 30/08/2026 13:50

Rio - Ídolo do Flamengo e atualmente jogador do Santos, Gabigol completa 30 anos de idade neste domingo (30) e recebeu os parabéns do Rubro-Negro nas redes sociais. Em texto carinhoso, o clube carioca o apontou como "um dos maiores atacantes a vestir o Manto Sagrado".

"Hoje é dia de desejarmos parabéns a ele que foi um dos maiores atacantes a vestir o Manto Sagrado do Mengão. Gabriel B., Gabi, Gabigol, Gabriel, o Guerreiro Galáctico. Chame como quiser. Predestinado a vencer, vencer, vencer. E venceu!", iniciou o perfil oficial do clube no X.

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"Bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Supercopa do Brasil, tetracampeão carioca, campeão da Recopa. 308 jogos e 161 gols. Feliz aniversário, Gabi! Viva você e Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!", completou. "Bicampeão da Libertadores, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, bicampeão da Supercopa do Brasil, tetracampeão carioca, campeão da Recopa. 308 jogos e 161 gols. Feliz aniversário, Gabi! Viva você e Saudações Rubro-Negras, hoje e sempre!", completou.

Nos comentários da publicação, flamenguistas se declararam a Gabigol e também deram os parabéns. Muitos, inclusive, confessaram sentir saudades do ídolo, que deixou o Mais Querido no fim de 2024, com destino ao Cruzeiro. O atacante defende o Santos desde o começo do ano, emprestado pela equipe mineira.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Raphael Perucci