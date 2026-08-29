Joaquín Freitas é uma promessa do River PlateDivulgação / River Plate
Flamengo tem interesse na contratação de atacante do River Plate
Com a saída de Plata e de Wallace Yan, Rubro-Negro vai em busca de reposição para o setor do ataque; jogador tem contrato até 2028
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Flamengo recusa oferta de clube italiano por defensor
Parma ofereceu 10 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus; italianos ainda colocaram 10% de mais valia na proposta
Meia assina contrato profissional com o Fla: 'Fruto de muito trabalho'
Ele está no clube desde 2019 e atualmente integra o elenco da equipe sub-17; vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029
Saída de Gonzalo Plata divide opiniões entre flamenguistas nas redes
Torcedores alternam mensagens de carinho e críticas ao equatoriano; valores da venda ao Dínamo de Moscou também geram debate
Flamengo confirma que liberou dupla para dar seguimento a negociações
Gonzalo Plata está a caminho do Dínamo de Moscou, da Rússia, e Wallace Yan, do Red Bull Bragantino; os dois não participaram do treino
Flamengo recusa nova investida do Grupo City por zagueiro
Esta foi a segunda oferta do conglomerado pelo defensor; Rubro-Negro já havia rejeitado a primeira, e manteve postura diante do novo assédio
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