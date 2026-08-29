Joaquín Freitas é uma promessa do River Plate - Divulgação / River Plate

Joaquín Freitas é uma promessa do River PlateDivulgação / River Plate

Publicado 29/08/2026 08:20 | Atualizado 29/08/2026 08:48

Rio - Depois de ter encaminhado as vendas de Gonzalo Plata e de Wallace Yan , o Flamengo iniciou negociações para contratar um reforço para o ataque. O Rubro-Negro tem conservas por Joaquín Freitas, de 19 anos, que defende o River Plate. As informações são do jornalista argentino Germán García Grova.

O atacante, que tem contrato com o River Plate até o término de 2028, é considerado uma grande promessa do futebol argentino. A contratação seria para integrar o elenco profissional do Flamengo.

Com as saídas de Plata e Wallace Yan, o Flamengo irá buscar reposições para o setor. Ainda existe o risco de Everton Cebolinha deixar o clube. Apesar disso, dificilmente, o Rubro-Negro fará grandes investimentos.

Joaquín Freitas vinha tendo espaço aos poucos com o técnico Eduardo Coudet, que foi demitido nesta semana, depois da eliminação na Sul-Americana. Na atual temporada, ele entrou em campo em 30 jogos, com três gols marcados e duas assistências.