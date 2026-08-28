Torcedores do Flamengo repercutem a saída de Gonzalo Plata - Reprodução / X

Torcedores do Flamengo repercutem a saída de Gonzalo PlataReprodução / X

Publicado 28/08/2026 16:20 | Atualizado 28/08/2026 16:23





Entre as mensagens de despedida, houve quem agradecesse ao atacante pelos momentos vividos com a camisa rubro-negra. Muitos torcedores destacaram o gol marcado na final da Copa do Brasil de 2024, diante do Atlético-MG, como um dos momentos que ficarão na memória.

Rio - A venda de Gonzalo Plata ao Dínamo de Moscou movimentou as redes sociais nesta sexta-feira (28). Enquanto alguns flamenguistas demonstraram carinho pelo equatoriano, outros aproveitaram a oportunidade para ironizar sua passagem pelo clube.Entre as mensagens de despedida, houve quem agradecesse ao atacante pelos momentos vividos com a camisa rubro-negra. Muitos torcedores destacaram o gol marcado na final da Copa do Brasil de 2024, diante do Atlético-MG, como um dos momentos que ficarão na memória.

Em contrapartida, parte da torcida comemorou a negociação e criticou o desempenho apresentado pelo jogador. Comentários como "graças a Deus esse perde gol vai sair" e "o atacante que não faz gol" resumiram o tom de algumas publicações.



Os valores envolvidos na transferência também foram alvo de debate. Enquanto alguns consideraram os 12 milhões de euros (R$ 72 milhões) baixos, outros avaliaram que a saída abre espaço para a chegada de novos reforços.

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*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob supervisão de Pedro Logato