Wallace Yan está deixando o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

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Pedro Logato
Rio - Além de Gonzalo Plata, o Flamengo acertou a venda de mais um atacante nesta sexta-feira (28). De acordo com informações do "Paparazzo Rubro-Negro", o clube carioca negociou Wallace Yan, de 21 anos, em definitivo com o Bragantino.
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A operação foi finalizada em 6 milhões de euros (R$ 36,28 milhões) por 70% dos direitos do jovem. Além disso, o Flamengo irá receber na operação um jogador da base do clube do interior de São Paulo.
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As partes vem negociando a operação desde o começo da temporada. Porém, o Flamengo e o Bragantino não conseguiam chegar a um acordo, que agora veio.
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Revelado na base do Flamengo, Wallace Yan se profissionalizou em 2024. No total, ele entrou em campo em 49 partidas, anotou sete gols e deu cinco assistências com a camisa rubro-negra.