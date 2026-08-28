Wallace Yan está deixando o FlamengoGilvan de Souza / Flamengo
Flamengo acerta venda de atacante para o Bragantino
Atleta, de 21 anos, negociava com o clube paulista desde o começo da temporada; operação deve render cerca de R$ 36 milhões
Meia assina contrato profissional com o Fla: 'Fruto de muito trabalho'
Ele está no clube desde 2019 e atualmente integra o elenco da equipe sub-17; vínculo do jogador com o Rubro-Negro vai até 2029
Saída de Gonzalo Plata divide opiniões entre flamenguistas nas redes
Torcedores alternam mensagens de carinho e críticas ao equatoriano; valores da venda ao Dínamo de Moscou também geram debate
Flamengo confirma que liberou dupla para dar seguimento a negociações
Gonzalo Plata está a caminho do Dínamo de Moscou, da Rússia, e Wallace Yan, do Red Bull Bragantino; os dois não participaram do treino
Flamengo recusa nova investida do Grupo City por zagueiro
Esta foi a segunda oferta do conglomerado pelo defensor; Rubro-Negro já havia rejeitado a primeira, e manteve postura diante do novo assédio
Flamengo acerta venda de atacante para o Bragantino
Atleta, de 21 anos, negociava com o clube paulista desde o começo da temporada; operação deve render cerca de R$ 36 milhões
Saída de Plata pressiona Flamengo por reforço; veja opções de Jardim
Sem o equatoriano, técnico português fica com menos um atacante pelo lado direito no elenco em momento decisivo na temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.