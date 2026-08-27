Kaio Nóbrega com a camisa do EstorilDivulgação / Estoril
Flamengo confirma transferência de jovem volante para clube português
O vínculo de Kaio Nóbrega com o Estoril Praia (POR), que já oficializou a contratação, vai até o fim da temporada 2027/28
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