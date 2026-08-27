Kaio Nóbrega com a camisa do Estoril - Divulgação / Estoril

Kaio Nóbrega com a camisa do EstorilDivulgação / Estoril

Publicado 27/08/2026 19:24 | Atualizado 27/08/2026 19:26

Rio - O Flamengo oficializou, nesta quinta-feira (27), a saída do volante Kaio Nóbrega, de 19 anos, para o Estoril (POR). O vínculo do jovem jogador com o clube português vai até o fim da temporada 2027/28.

"Kaio Nóbrega passou por diversas categorias de formação do clube, do Sub-12 ao Sub-20. O Flamengo agradece ao atleta pelo período defendendo e honrando o Manto e deseja êxito em sua nova etapa profissional", diz um trecho da nota do Rubro-Negro.

O clube português também oficializou a contratação de Kaio. O Estoril informou que ele integrará a equipe sub-23 e usará a camisa 89.

"Chego ao Estoril Praia sabendo que é uma equipe muito forte em Portugal. Venho para acrescentar, não só como jogador individual, mas a pensar no coletivo. Venho para ganhar, sei que temos bastante tradição nesta competição no passado e espero que daqui para a frente possamos ganhar muito mais. Quero fazer parte dessas futuras conquistas", disse Kaio, aos órgãos de comunicação do clube português.