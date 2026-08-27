Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no Maracanã - Gilvan de Souza / Flamengo
Flamengo garantiu vaga nas quartas de final da Libertadores ao eliminar o Cruzeiro, no Maracanã
Gilvan de Souza / Flamengo
Publicado 27/08/2026 15:45 | Atualizado 27/08/2026 16:36
O Flamengo já sabe quando voltará a jogar na
Libertadores de 2026
. A Conmebol confirmou nesta quinta-feira (27) a tabela detalhada das quartas de final, e o Rubro-Negro vai enfrentar o Independiente del Valle em
duas quintas-feiras, nos dias 10 e 17 de setembro
.
As duas
partidas estão marcadas para as 21h30 (de Brasília). A ida acontece na altitude de Quito, no Equador, enquanto a volta será no Maracanã. Onde assistir aos jogos do Flamengo na Libertadores
A transmissão dos dois duelos do Rubro-Negro contra os equatorianos, pelas quartas de final da Libertadores, será da
ESPN (TV fechada) e Dinsey+ (streaming). O caminho até a final
Se avançar a semifinal será entre 14 e 22 de outubro, contra o vencedor de Corinthians x Estudiantes. Os dois jogos desse confronto serão nas quartas-feiras dos dias 9 e 16 de setembro, às 21h30.
Já a
final será em jogo único, em Montevidéu, no Uruguai, em 28 de novembro. Fluminense, Platense, Palmeiras ou LDU será o adversário caso o Flamengo avance as próximas duas fases. Todos os jogos das quartas de final da Libertadores
Ida 8/9 - Fluminense x Platense - 19h, no Maracanã (ESPN e Disney+) 9/9 - Palmeiras x LDU Quito - 19h, no Nubank Parque (Paramount) 9/9 - Estudiantes x Corinthians - 21h30, no UNO Jorge Luis Hirschi (Globo e Paramount) 10/9 - Independiente del Valle x Flamengo - 21h30, no Olímpico Atahualpa (ESPN e Disney+)
Volta 15/9 - Platense x Fluminense - 19h, em Ciudad de Vicente López (ESPN e Disney+) 16/9 - LDU Quito x Palmeiras - 19h, no Rodrigo Paz Delgado (Paramount) 16/9 - Corinthians x Estudiantes - 21h30, na Neo Química Arena (Globo e Paramount) 17/9 - Flamengo x Independiente del Valle - 21h30, no Maracanã (ESPN e Disney+)
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