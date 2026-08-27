O técnico Eduardo Coudet não resistiu à pressão após a eliminação do River Plate nas oitavas de final da Copa Sul-Americana para o Independiente Santa Fé, em pleno Monumental de Nuñez, e foi demitido do cargo. O treinador dará uma coletiva ainda nesta quinta-feira (27) para anunciar a sua saída, segundo informações do jornal argentino 'Diário Olé'.
A passagem de Coudet pelo River, iniciada em março, acabou marcada como um período de instabilidade e resultados ruins em campo. Desde a volta da Copa do Mundo, o time acumula apenas uma vitória, quatro empates e cinco derrotas, além de ter sido desclassificado do torneio continental.
A equipe será treinada pelo interino Leonardo Ponzio enquanto se movimenta pela definição de um novo treinador. O time, que recentemente superou o Flamengo na concorrência por Thiago Almada, é o vice-lanterna do seu grupo no Campeonato Argentino e também foi eliminado para o Aldosivi na Copa da Argentina, em 17 de julho.
Já Coudet fica livre no mercado. O técnico tem histórico no futebol brasileiro, com passagens por Internacional e Atlético-MG.
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