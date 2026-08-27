Cebolinha tem contrato até dezembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/08/2026 14:34

Rio - Liberado para negociar sua saída de graça nesta janela de transferências , Everton Cebolinha tem sido requisitado no futebol brasileiro. Em virtude da possível rescisão de seu contrato com o Flamengo, o atacante entrou na mira de pelo menos três rivais do clube carioca na Série A.

Nos últimos dias, Cebolinha teve sua ida ao Krasnodar, da Rússia, vetada pelo presidente da equipe compradora . Com isso, a cúpula do Mais Querido decidiu aceitar romper o vínculo com o jogador antes do fim, para que ele pudesse deixar a equipe de graça já nas próximas semanas.

A chance do atacante ficar livre no mercado ainda nesta janela "encheu os olhos" de alguns clubes do Brasileirão. De acordo com a jornalista Raisa Simplicio, os principais interessados no atleta são: Atlético-MG, São Paulo e o Grêmio, seu ex-clube.

Contudo, o Flamengo somente planeja liberar Cebolinha se for para um clube estrangeiro. Em primeiro momento, a diretoria não cogita abrir mão do veto, para evitar que o ponta reforce rivais. Com isso, o futuro do jogador, que tem contrato até dezembro deste ano, segue indefinido.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato