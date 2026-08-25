Como as duas partes não planejam uma renovação de contrato, Cebolinha está de saída do Fla - Gilvan de Souza / Flamengo

Como as duas partes não planejam uma renovação de contrato, Cebolinha está de saída do Fla Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 25/08/2026 14:29





O técnico Leonardo Jardim não relacionou o atacante para as últimas partidas do Rubro-Negro. A tendência é que ele não atue mais pela equipe.



LEIA MAIS: Flamengo conhecerá adversário na Libertadores nesta terça-feira Rio — O Flamengo liberou Everton Cebolinha para assinar de graça com qualquer time do exterior. Recentemente, a negociação do jogador com o Krasnodar foi barrada pelo presidente do clube russo, mas ainda assim, o staff do atleta deve buscar um novo destino, conforme o jornalista Rodrigo Mattos, do 'UOL'.O técnico Leonardo Jardim não relacionou o atacante para as últimas partidas do Rubro-Negro. A tendência é que ele não atue mais pela equipe.