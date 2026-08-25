Como as duas partes não planejam uma renovação de contrato, Cebolinha está de saída do Fla
- Gilvan de Souza / Flamengo
Como as duas partes não planejam uma renovação de contrato, Cebolinha está de saída do Fla
Gilvan de Souza / Flamengo
Publicado 25/08/2026 14:29
Rio — O Flamengo liberou Everton Cebolinha para assinar de graça com qualquer time do exterior. Recentemente,
a negociação do jogador com o Krasnodar foi barrada pelo presidente do clube russo,
mas ainda assim, o staff do atleta deve buscar um novo destino, conforme o jornalista Rodrigo Mattos, do 'UOL'.
O técnico Leonardo Jardim não relacionou o atacante para as últimas partidas do Rubro-Negro. A tendência é que ele não atue mais pela equipe.
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O contrato do atleta com o clube se encerra no fim do ano.
Cebolinha já havia dito, em entrevista, que não pretendia renovar o vínculo
. Agora, a tendência é a sua saída de forma antecipada.
O ponta, de 30 anos, chegou ao Flamengo em 2022. Fez parte do elenco que conquistou duas Copas Libertadores, um Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, três Campeonatos Cariocas e uma Supercopa do Brasil.
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