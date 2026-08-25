Leonardo Jardim tem as mesmas opções de jogadores no Flamengo desde que assumiu o time - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim tem as mesmas opções de jogadores no Flamengo desde que assumiu o timeAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 25/08/2026 13:43

tendência é que não haja reforços até o fim da temporada. O Flamengo caminha para o fim da janela de transferências sem uma contratação no horizonte. Depois das tentativas frustradas por Luiz Henrique Thiago Almada , a diretoria rubro-negra não avançou em outros nomes avaliados e aaté o fim da temporada.

Com o prazo até 11 de setembro para registro de novos jogadores, o técnico Leonardo Jardim sabe que precisa manter o que já tem feito para compensar a falta de peças de reposição no time. Diante do cenário, ele não mostra preocupação, apesar de admitir lacunas no elenco.



"Nosso trabalho é aproveitar da melhor maneira os jogadores que estão disponíveis e encontrar soluções. Já fizemos isso algumas vezes. Se falta o Arrascaeta, colocamos o Lino por dentro. Se falta um atacante, utilizamos o Bruno Henrique por dentro. Temos gerido o elenco com as opções que estão aqui", explicou.



Entre as posições mais carentes no Flamengo estão a de um atacante que possa fazer sombra a Pedro e de um meia para jogar no lugar de Arrascaeta. Em paralelo, a diretoria também mapeia nomes já pensando na próxima temporada, como novos pontas de velocidade, um lateral-esquerdo e até um zagueiro, caso Danilo decida pela aposentadoria.



"Prefiro não falar sobre mercado porque, principalmente no Flamengo, isso pode parecer que estamos desvalorizando os nossos jogadores. E são eles a base do sucesso da equipe nos últimos anos e também serão importantes para o futuro do clube. As pessoas responsáveis conhecem o cenário e certamente vão tomar as melhores decisões", desconversou Leonardo Jardim.

