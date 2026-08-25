Leonardo Jardim tem as mesmas opções de jogadores no Flamengo desde que assumiu o timeAdriano Fontes / Flamengo
Flamengo ainda vai contratar em 2026? Veja o planejamento de Jardim
Apesar das deficiências em algumas posições no elenco, Rubro-Negro não anunciou reforços até o momento para o técnico português
Flamengo acerta contratação de jovem promessa do Operário-PR
Lateral-esquerdo de 18 anos foi aprovado após período de avaliação no clube carioca e firma vínculo até julho de 2028
Atacante do Flamengo recebe críticas de influenciador: 'Preguiça'
Jovem, de 21 anos, teve boas atuações durante amistosos em Portugal, na paralisação por causa da Copa, mas não vem recebendo chances
Goleada do Flamengo sobre o Vitória por 8 a 0 completa um ano
Rubro-Negro Carioca bateu o Leão da Barra pelo placar histórico no dia 25 de agosto de 2025, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro
Flamengo aguarda por 'reforços' para clássico com o Botafogo
Dos desfalques por questões físicas, Léo Pereira é o único que treina com o grupo nesta terça; os outros três ainda serão reintegrados
Flamengo oficializa nova patrocinadora; saiba mais
Clube informou que ela é exclusiva do futebol feminino rubro-negro; marca estreou na vitória por 4 a 1 sobre o Atlético-MG
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