Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

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João André Pombo
Rio - Atacante do Flamengo, Everton Cebolinha está em busca de um novo clube. Ele estava perto de ser reforço do Krasnodar da Rússia, mas o próprio presidente do clube europeu barrou a contratação e travou o negócio. Por meio das redes sociais, os torcedores lamentaram a não concretização do negócio.
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"Cebolinha é um desperdício em todos os sentidos. Jogador caro que se acomodou com a reserva e já manifestou publicamente a intenção de sair. Dificilmente o Flamengo vai conseguir um negócio vantajoso. O que resta é esperar o contrato terminar", lamentou um usuário da rede social "X".
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Enquanto isso, alguns torcedores criticaram a diretoria por causa da janela de transferência sem movimentações do Rubro-Negro: "O mais inacreditável é isso, o Cebolinha ainda vai ficar no elenco, e uma segunda-feira de folga para todo mundo. José Boto é um inútil".
Outro foi além: "Boto vai conseguir o feito de não se movimentar na janela, nem uma venda e nem uma compra, deve ser pior dirigente da história" reforçou um internauta.
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Torcedores do Flamengo lamentando a permanência de Everton Cebolinha - Reprodução/X @gbsampaio500
Torcedores do Flamengo lamentando a permanência de Everton Cebolinha - Reprodução/X @Freitas4027
Torcedores do Flamengo lamentando a permanência de Everton Cebolinha - Reprodução/X @Euclides_flacrf
Torcedores do Flamengo lamentando a permanência de Everton Cebolinha - Reprodução/X @LuizAugust4055
Torcedores do Flamengo lamentando a permanência de Everton Cebolinha - Reprodução/X @Gabriel48941379
Torcedores do Flamengo lamentando a permanência de Everton Cebolinha - Reprodução/X @Tiagokoko
*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges