Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo
Torcida lamenta decisão de presidente do Krasnodar sobre Cebolinha
Atacante não seguirá no Flamengo em 2027 e estava perto de reforçar o clube da Rússia; porém, o mandatário travou o negócio
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Chances de título do Flamengo despencam após tropeço no Brasileirão
Derrota para o Cruzeiro no fim de semana fez a probabilidade de o Rubro-Negro conquistar o troféu cair para 25,3%; veja os números
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