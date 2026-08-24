Cebolinha tem contrato até dezembro - Gilvan de Souza / Flamengo

Cebolinha tem contrato até dezembroGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/08/2026 17:48

Rio - Atacante do Flamengo, Everton Cebolinha está em busca de um novo clube . Ele estava perto de ser reforço do Krasnodar da Rússia, mas o próprio presidente do clube europeu barrou a contratação e travou o negócio. Por meio das redes sociais, os torcedores lamentaram a não concretização do negócio.

"Cebolinha é um desperdício em todos os sentidos. Jogador caro que se acomodou com a reserva e já manifestou publicamente a intenção de sair. Dificilmente o Flamengo vai conseguir um negócio vantajoso. O que resta é esperar o contrato terminar", lamentou um usuário da rede social "X".

Enquanto isso, alguns torcedores criticaram a diretoria por causa da janela de transferência sem movimentações do Rubro-Negro: "O mais inacreditável é isso, o Cebolinha ainda vai ficar no elenco, e uma segunda-feira de folga para todo mundo. José Boto é um inútil".

Outro foi além: "Boto vai conseguir o feito de não se movimentar na janela, nem uma venda e nem uma compra, deve ser pior dirigente da história" reforçou um internauta.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob supervisão de João Alexandre Borges