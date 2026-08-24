Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro com gol nos acréscimos do segundo tempo - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo foi derrotado pelo Cruzeiro com gol nos acréscimos do segundo tempoAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 24/08/2026 15:45

O Rubro-Negro soma 25,3% de chance de levantar o troféu. Rio - A derrota para o Cruzeiro por 2 a 1 , no último sábado (22), fez a probabilidade de o Flamengo conquistar o Brasileirão diminuir. A distância para o líder, Palmeiras, que havia sido encurtada para três pontos na rodada passada, voltou aos seis.

Por outro lado, com a goleada por 4 a 1 sobre o Vasco, o Palmeiras disparou na tabela e na matemática, com 60,5% de chance de erguer a taça. Os números foram calculados pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Ao fim da rodada anterior, o Rubro-Negro havia praticamente igualado o percentual do rival paulista, com 43% contra 43,7% . No entanto, com a combinação dos resultados deste fim de semana, o clube carioca terá que "correr atrás do prejuízo" para voltar a sonhar com o título.

No momento, o Palmeiras soma 51 pontos no Brasileirão, com 24 partidas disputadas. Na segunda posição, o Flamengo tem 45 pontos em 23 jogos. O duelo que falta para o Rubro-Negro é diante do Mirassol, originalmente pela quarta rodada, adiado para o dia 2 de setembro, no Maracanã.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.