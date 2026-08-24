Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Mais artigos de Pedro Logato
Pedro Logato
Rio - O atacante do Flamengo, Everton Cebolinha, de 30 anos, quase deixou o clube carioca rumo ao Krasnodar, da Rússia. De acordo com informações da "ESPN", o diretor do clube europeu foi barrado pelo presidente de concluir a negociação, que já estava avançada entre todas as partes.
LEIA MAIS: Flamengo confirma saída de atacante para clube português
Atualmente, o jogador negocia com a Fiorentina, da Itália, e o Colorado Rapids, dos Estados Unidos. O agente de Everton Cebolinha tenta acelerar um negócio para que o atacante do Flamengo consiga uma nova equipe ainda antes do fim da temporada.
LEIA MAIS: Flamengo tem piora na defesa em relação a 2025: 'Ser mais eficientes'
Everton Cebolinha recebeu contatos de clubes brasileiros como o Fluminense, mas o Flamengo endureceu a situação. Porém, para o futebol do exterior, o Rubro-Negro admite a possibilidade de liberá-lo.
LEIA MAIS: Flamengo terá desfalque de peso para clássico com o Botafogo
O atacante chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.