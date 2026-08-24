Everton Cebolinha em treino do Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 24/08/2026 13:57

Atualmente, o jogador negocia com a Fiorentina, da Itália, e o Colorado Rapids, dos Estados Unidos. O agente de Everton Cebolinha tenta acelerar um negócio para que o atacante do Flamengo consiga uma nova equipe ainda antes do fim da temporada.

Everton Cebolinha recebeu contatos de clubes brasileiros como o Fluminense, mas o Flamengo endureceu a situação. Porém, para o futebol do exterior, o Rubro-Negro admite a possibilidade de liberá-lo.

O atacante chegou ao Flamengo em 2022 e desde a sua contratação sempre viveu altos e baixos no clube carioca. No total, ele conquistou duas Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, uma Supercopa Rei e três Campeonatos Cariocas.