Everton Cebolinha em treino do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo
Presidente do clube russo barrou contratação de atacante do Flamengo
Jogador, de 30 anos, tem contrato até o fim da temporada; Rubro-Negro aceita liberá-lo para atuar em algum clube do exterior
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Flamengo tem piora na defesa em relação a 2025: 'Ser mais eficientes'
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Alan Santos, de 19 anos, foi anunciado como reforço do Benfica: ‘Estou muito feliz por vestir essa camisa, um prazer enorme’
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Atacante analisou o revés por 2 a 1, de virada, pelo Campeonato Brasileiro; Rubro-Negro levou o gol decisivo no último lance, no Mineirão
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