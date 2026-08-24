Flamengo de Leonardo Jardim sofreu gol em seis dos últimos oito jogos - Adriano Fontes / Flamengo

Flamengo de Leonardo Jardim sofreu gol em seis dos últimos oito jogosAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 24/08/2026 13:04

tem 25,3% de chance de título. Um dos motivos para essa situação está justamente no que foi sua força na conquista do campeonato em 2025: a defesa, que voltou a deixar a desejar na

O Flamengo voltou a ver o Palmeiras abrir vantagem de seis pontos na liderança do Brasileirão e agora. Um dos motivos para essa situação está justamente no que foi, que voltou a deixar a desejar na derrota por 2 a 1 para o Cruzeiro

"Somos um time ofensivo que faz muitos gols. Mas temos que estar bem defensivamente, não podemos relaxar. Começamos a dar contra-ataques, que é o forte do time deles. Temos que concentrar mais no jogo. Temos que nos preocupar defensivamente para não sofrer, porque aí a chance da gente vencer é muito grande”, avaliou Léo Ortiz.



Os números de 2026 até que são considerados bons, com 21 gols sofridos em 23 partidas, com o terceiro melhor desempenho. O problema é que o sistema defensivo tem falhado em momentos decisivos das partidas, já que a média de finalizações defendidas por jogo é de 2,8.

Como no Mineirão, quando o Flamengo teve a estatística de apenas 0,35 de gol sofrido esperado pelas 24 finalizações do Cruzeiro, segundo o 'Sofascore'. E mesmo assim levou dois e consequentemente a virada.



"Tivemos situações de um contra um antes da finalização em que poderíamos ter pressionado melhor ou evitado o drible. De qualquer forma, sofrer poucas finalizações é positivo. Precisamos manter isso e ser mais eficientes para evitar que essas jogadas terminem em gol", avaliou Leonardo Jardim.

Flamengo de 2025 tinha maior solidez defensiva

Além disso, em comparação com o Flamengo de Filipe Luís, o time de Leonardo Jardim demonstra uma piora. Após a 24ª rodada do ano passado, também com 23 partidas jogadas, o Rubro-Negro sofreu apenas 11 gols (chegou a 27 ao fim do Brasileirão), o que ajuda a explicar como era líder com 51 pontos, seis a mais que a campanha atual.



Além disso, o Rubro-Negro voltou com mais dificuldade depois da Copa do Mundo, já que foi vazado em seis dos oitos jogos, incluindo Libertadores. Um momento defensivo que gera preocupação para a sequência da temporada e que receberá atenção especial nesta semana sem jogos até o clássico de domingo (30) com o Botafogo.

"Nosso objetivo é sempre reduzir o número de finalizações do adversário, e nesse aspecto temos conseguido números baixos. O que tem acontecido é que sofremos alguns grandes gols, com chutes de fora da área ou finalizações difíceis de defender. Claro que precisamos defender melhor", disse Leonardo Jardim.



