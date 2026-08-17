Flamengo atropela o Mirassol e se aproxima da liderança do Brasileirão - Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo atropela o Mirassol e se aproxima da liderança do BrasileirãoGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 17/08/2026 12:43

Rubro-Negro chegou a 43% de chance de ser campeão.

O Flamengo tirou cinco pontos em duas rodadas e reduziu a distância para o líder Palmeiras, o que o fez entrar com força na luta pelo título do Brasileirão após o 5 a 1 sobre o Mirassol . Agora a apenas três pontos e com um jogo a menos, o

O número é ligeiramente inferior ao Alviverde, que está com 43,7%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. E assim, com uma sequência invicta no campeonato desde o fim da Copa do Mundo, o time de Leonardo Jardim consegue uma arrancada em um momento que o adversário patina na temporada.



Flamengo invicto desde a Copa do Mundo

Flamengo somou 11 pontos, com aproveitamento de 73,3%. Curiosamente, os único tropeços, os dois empates seguidos, contra São Paulo e Internacional, geraram pressão no elenco e um clima de pessimismo na torcida quando a

Nas cinco rodadas do Brasileirão desse período, o. Curiosamente, os único tropeços, os dois empates seguidos, contra São Paulo e Internacional, geraram pressão no elenco e um clima de pessimismo na torcida quando a chance de título despencou para 18% após a 21ª rodada.

A virada, entretanto, não demorou a acontecer, com os dois triunfos seguidos sobre Vitória e Mirassol (já havia superada a Chapecoense em julho). Esses resultados se somaram aos dois tropeços do Palmeiras, que perdeu para o Fluminense e empatou como mandante com o Internacional.



Palmeiras em baixa no Brasileirão

Esses resultados negativos do time de Abel Ferreira não foram os únicos, já que também perdeu em casa para o Atlético-MG. Com apenas dois triunfos (Coritiba e Vitória) e sete pontos somados em cinco jogos desde o retorno do Brasileirão, o Alviverde é quem agora vive uma crise, com apenas 46,6% de aproveitamento no período.



E assim, uma distância que chegou ao máximo de oito pontos agora caiu para apenas três. E o Rubro-Negro ainda tem um jogo com o Mirassol no Maracanã, adiado da 4ª rodada do Brasileirão e ainda sem nova data.