Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Mirassol, no Maião - Gilvan de Souza / Flamengo

Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Mirassol, no MaiãoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 17/08/2026 10:27

O camisa 9 rubro-negro divide o posto com Kevin Viveros, do Athletico-PR. O mais próximo da dupla é Carlos Vinicius, do Grêmio, que marcou em dez oportunidades.Com a colaboração de Pedro, o Flamengo chegou a 45 pontos e encostou de vez no Palmeiras, líder da competição. O Rubro-Negro tem um jogo a menos do que o Verdão, que soma 48.