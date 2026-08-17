Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Mirassol, no MaiãoGilvan de Souza / Flamengo

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Theo Faria
Pedro voltou a brilhar pelo Flamengo na goleada por 5 a 1 sobre o Mirassol, no último domingo (16), no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante balançou a rede duas vezes e assumiu a artilharia da competição, com 14 gols.
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O camisa 9 rubro-negro divide o posto com Kevin Viveros, do Athletico-PR. O mais próximo da dupla é Carlos Vinicius, do Grêmio, que marcou em dez oportunidades.

Com a colaboração de Pedro, o Flamengo chegou a 45 pontos e encostou de vez no Palmeiras, líder da competição. O Rubro-Negro tem um jogo a menos do que o Verdão, que soma 48.
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Os artilheiros do Campeonato Brasileiro

1. Pedro (Flamengo) e Kevin Viveros (Athletico-PR) - 14 gols
2. Carlos Vinicius (Grêmio) - 10 gols
3. John Kennedy (Fluminense) - 9 gols
4. Breno Lopes (Coritiba) e Gabigol (Santos) - 8 gols