Pedro comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Mirassol, no MaiãoGilvan de Souza / Flamengo
O camisa 9 rubro-negro divide o posto com Kevin Viveros, do Athletico-PR. O mais próximo da dupla é Carlos Vinicius, do Grêmio, que marcou em dez oportunidades.
Com a colaboração de Pedro, o Flamengo chegou a 45 pontos e encostou de vez no Palmeiras, líder da competição. O Rubro-Negro tem um jogo a menos do que o Verdão, que soma 48.
Os artilheiros do Campeonato Brasileiro
2. Carlos Vinicius (Grêmio) - 10 gols
3. John Kennedy (Fluminense) - 9 gols
4. Breno Lopes (Coritiba) e Gabigol (Santos) - 8 gols
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.