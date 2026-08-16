Técnico Leonardo Jardim está satisfeito com o futebol que o Flamengo está apresentando - Gilvan de Souza/Flamengo

Técnico Leonardo Jardim está satisfeito com o futebol que o Flamengo está apresentando Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 16/08/2026 21:40



Leonardo Jardim ficou satisfeito não apenas com a goleada do Flamengo de 5 a 1 sobre o Mirassol , mas principalmente pela atuação. Para o técnico português, os resultados recentes comprovam a evolução que ele projetou ao ter o elenco todo à disposição para treinar.

"Conseguimos crescer, estamos crescendo dentro daquilo que já falamos antes, de o grupo estar junto duas, três semanas. Isso permite que as ideias passem e haja o crescimento", afirmou.



Apesar do crescimento do Rubro-Negro na temporada, Leonardo Jardim fez questão de colocar um freio na empolgação. Inclusive, lembrou a dificuldade que enfrentou no retorno após a Copa do Mundo, quando teve um mês de intertemporada para trabalhar, mas sem nove de seus principais jogadores, que estavam com suas seleções.



"Mas com certeza deixo uma ideia: não somos os melhores do mundo hoje e até duas semanas atrás éramos os piores. Temos que gerir os momentos. Com certeza a equipe está evoluindo devido a estar junto e aos treinos que temos desenvolvido".



Preocupação da arbitragem contra o Flamengo



O técnico português também reclamou de decisões contrárias ao Flamengo nas últimas partidas do Brasileirão. Ele lembrou a falta dura em Bruno Henrique que não resultou em cartão vermelho para Matheus Henrique, do Cruzeiro, e citou a não expulsão do jogador do Mirassol que era o último homem e fez falta em Carrascal na intermediária.



"Há situações como a de hoje, do último homem, que normalmente é um vermelho direto. Vejo outros a dar cotoveladas e não é agressão. Não consegui entender as regras e é difícil explicar aos meus jogadores quais são. É ruim não passar a mensagem. Fico muito preocupado com isso. O Flamengo tem sofrido, outras equipes são beneficiadas. Par mim, o problema é não saber a regra", criticou.



Outras declarações de Leonardo Jardim



Sobre a goleada

"Acredito que fizemos um excelente jogo. No primeiro e no segundo tempo, quando o adversário quis arriscar mais um pouco em termos ofensivos, deu espaços e isso permitiu que fizéssemos mais quatro gols, acabando com o jogo. O Mirassol é sempre um adversário difícil, mas hoje não foi o dia deles, foi do Flamengo".

Atuação da equipe

"Mais do que a vitória por 5 a 1, que é uma vitória maiúscula, é a performance. Diminuímos a distância para três pontos para o líder. Importante era conseguir o objetivo com uma boa performance. No futebol, as energias positivas e resultados carregam a equipe. Queremos ter essa capacidade de ganhar, de jogar bem. Assim, como alcançar os objetivos que os jogadores, a torcida e a direção pretendem".



Volta da Libertadores contra o Cruzeiro

"Evoluímos, vamos evoluir, e temos um próximo jogo importante. A segunda parte do jogo contra o Cruzeiro, que novamente será forte, que as duas equipes vão buscar a classificação. Em casa, com ajuda dos torcedores, acreditamos que podemos fazer uma boa exibição".