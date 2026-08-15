Espaço de Leitura Mauro Félix - Adriano Fontes / CRF

Espaço de Leitura Mauro FélixAdriano Fontes / CRF

Publicado 15/08/2026 17:57 | Atualizado 15/08/2026 18:34

Rio - O Flamengo inaugurou no Ninho do Urubu, na sexta-feira (14), o Espaço de Leitura Mauro Félix. O nome foi dado em homenagem ao ex-funcionário que dedicou mais de 30 anos ao Rubro-Negro.

A cerimônia contou com a presença de amigos, familiares e profissionais que conviveram com Mauro Félix, que morreu em 2025. A trajetória no Flamengo foi marcada pelo trabalho nas categorias de base e também pela dedicação à formação de atletas e pessoas.

Ele chegou ao Rubro-Negro em 1991, treinou diferentes categorias e também trabalhou como coordenador técnico. O ex-jogador Renato Augusto compareceu à cerimônia e exaltou Mauro.

"Eu acho que foi o grande treinador que eu tive da base. A gente acabou tendo um laço de amizade, de carinho para sempre. Foi um cara que me transformou como atleta, mas também como pessoa. Foi muito importante para mim. Acho que foi um cara muito importante para a minha história, mas também para a história da base daqui do clube", disse Renato Augusto.

O Espaço de Leitura Mauro Félix

Após a morte de Mauro, em 2025, sua mulher, Vânia Maria, ofereceu ao clube parte do acervo pessoal do marido. O Flamengo informou "que são mais de 500 livros técnicos e metodológicos sobre futebol, em português, inglês e francês, que agora ficam à disposição dos profissionais do clube".

Com esta doação, o Departamento de Desenvolvimento Humano foi inspirado a criar um espaço de leitura que levasse o nome de Mauro Félix. Em nota, o Fla explicou que "o ambiente foi pensado para que os profissionais possam pegar um livro, ler no local ou levá-lo e, posteriormente, devolvê-lo, mantendo o conhecimento em circulação dentro do Ninho".