Espaço de Leitura Mauro FélixAdriano Fontes / CRF
Flamengo inaugura espaço de leitura no Ninho do Urubu; saiba mais
O local recebeu o nome de Mauro Félix, que dedicou mais de 30 anos ao Rubro-Negro; Renato Augusto compareceu à cerimônia
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Flamengo convive com desequilíbrio entre as duas laterais
Se na direita Leonardo Jardim pode escolher o titular de acordo com o jogo, na esquerda a definição depende mais da questão física
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