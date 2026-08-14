Leonardo Jardim tem mais facilidade para variar a forma de jogar do Flamengo na lateral direita do que na esquerda - Adriano Fontes / Flamengo

Leonardo Jardim tem mais facilidade para variar a forma de jogar do Flamengo na lateral direita do que na esquerdaAdriano Fontes / Flamengo

Publicado 14/08/2026 12:24

De um lado, o dois jogadores que se revezam no time. Do outro, o titular absoluto convive com problemas físicos e seu reserva é contestado, enquanto um jovem da base aguarda por mais chances. Essa é a situação das duas laterais no elenco rubro-negro na temporada de 2026.

, o Flamengo conta come seu reserva é contestado, enquanto um jovem da base aguarda por mais chances. Essa é a situação das duas laterais no elenco rubro-negro na temporada de 2026.

A dificuldade que o técnico Leonardo Jardim encontra na esquerda é inversamente proporcional à facilidade para trabalhar atualmente na direita, com Varela e Emerson Royal. Normalmente, com o uruguaio nos jogos do Brasileirão, nos fins de semana, e o companheiro, nas copas.

Só que a principal decisão na escalação deve-se à forma de jogar contra determinados adversários.



"São dois jogadores de grande qualidade. Quando nós queremos um jogo mais envolvente e que a bola fique muito mais no nosso poder, muitas vezes utilizamos o Varela. Nos jogos da Libertadores, normalmente são partidas mais agressivas, com mais duelos, e o Royal também é extremamente forte nisso. Por isso, estou extremamente satisfeito com as duas opções. São dois jogadores muito importantes para mim", explicou Leonardo Jardim.



Já na lateral esquerda do Flamengo essa variação depende mais de como está fisicamente Alex Sandro. Titular absoluto, ele não consegue dar uma grande sequência diante de dores musculares ou lesões aos 35 anos.

ficou fora das últimas duas partidas do Rubro-Negro em função de Ayrton Lucas, que sofre com a falta de atuações mais consistentes.

O experiente jogador, por exemplo,em função de dores na panturrilha direita por causa de uma tendinite. Em seu lugar joga

Na ausência de Alex Sandro, Johnny também fica como opção, como aconteceu nos amistosos de intertemporada em Portugal. Mas o jovem da base rubro-negra, de 19 anos, ainda requer cautela na sua utilização por parte de Jardim.



"O nosso lado esquerdo tem um jovem jogador no banco, o Johnny. É um jogador em que eu acredito muito. Que, a médio prazo, vai jogar mais jogos pelo Flamengo e, no futuro. Mas, com certeza, com um jogo com esta intensidade, não era o momento correto para estar lançando um jovem. Porque um erro podia acabar com a carreira dele", explicou o técnico.



"Acredito que, se houver algum problema na lateral, ele vai ter que ser utilizado em um jogo ou outro. Em Portugal, foi muito bem".