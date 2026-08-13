Por ter prejudicado o elenco, Pulgar vai sofrer redução no salário - Gilvan de Souza / Flamengo

Por ter prejudicado o elenco, Pulgar vai sofrer redução no salárioGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 13/08/2026 13:17

Rio - O Flamengo ficou no empate por 1 a 1 contra o Cruzeiro, no Mineirão, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida, que teve um resultado positivo para a maioria dos torcedores rubro-negros, teve Erick Pulgar como um dos destaques. O chileno foi exaltado nas redes sociais.

Pulgar teve 93% de aproveitamento nos passes e fez dois desarmes considerados fundamentais, sendo um desses um carrinho nos acréscimos da segunda etapa, que impediu seu ex-companheiro, Gérson de anotar o segundo gol dos mineiros.

"Teriam muitos jogadores que parariam de correr, Pulgar não. Tentou desarmar na primeira e errou, mas continuou a correr, e justamente por isso, acompanhou a jogada." disse o usuário da rede social "X", o antigo Twitter, exaltando o lance que seria fatal, naquele momento da partida.

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Erick Pulgar. pic.twitter.com/EdiE8qw5mH — bela (@xbelacrf) August 13, 2026 Além de ser elogiado por sua dedicação, os torcedores que antes se dividiam a respeito de uma possível renovação, agora estão em sua grande maioria a favor: "E o pior é que tinha gente que não queria que ele renovasse. Por mim está dado o aval, aumento salarial e mais dois anos de contrato pra ele, sem dúvida nenhuma." disse, um internauta. Além de ser elogiado por sua dedicação, os torcedores que antes se dividiam a respeito de uma possível renovação, agora estão em sua grande maioria a favor: "E o pior é que tinha gente que não queria que ele renovasse. Por mim está dado o aval, aumento salarial e mais dois anos de contrato pra ele, sem dúvida nenhuma." disse, um internauta.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato