Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Cruzeiro, no Mineirão - Douglas Magno / AFP

Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Cruzeiro, no MineirãoDouglas Magno / AFP

Publicado 13/08/2026 10:50 | Atualizado 13/08/2026 10:50

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“Feliz demais por poder entrar em campo e ajudar com um gol importante, um empate que nos leva para decidir em casa, diante da nossa torcida. Vamos continuar trabalhando para que possamos passar de fase”, disse o jogador, na zona mista.



A expectativa é que ele tenha condições de ser titular no duelo de volta, quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Apesar de já estar recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante a Copa do Mundo, Lucas Paquetá ainda busca a sua forma física ideal. “Feliz demais por poder entrar em campo e ajudar com um gol importante, um empate que nos leva para decidir em casa, diante da nossa torcida. Vamos continuar trabalhando para que possamos passar de fase”, disse o jogador, na zona mista.A expectativa é que ele tenha condições de ser titular no duelo de volta, quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Apesar de já estar recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante a Copa do Mundo, Lucas Paquetá ainda busca a sua forma física ideal.