Lucas Paquetá comemora gol marcado pelo Flamengo sobre o Cruzeiro, no MineirãoDouglas Magno / AFP
“Feliz demais por poder entrar em campo e ajudar com um gol importante, um empate que nos leva para decidir em casa, diante da nossa torcida. Vamos continuar trabalhando para que possamos passar de fase”, disse o jogador, na zona mista.
A expectativa é que ele tenha condições de ser titular no duelo de volta, quarta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Apesar de já estar recuperado da lesão muscular na coxa esquerda, sofrida durante a Copa do Mundo, Lucas Paquetá ainda busca a sua forma física ideal.
Antes da decisão contra o Cruzeiro, o Rubro-Negro terá o Mirassol pela frente, domingo (16), às 18h30, no Maião, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo precisa vencer para seguir firme na briga pelo título. Neste momento, soma 42 pontos e ocupa a segunda posição. O líder é o Palmeiras, que tem 48 e uma partida a mais.
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