Em 2026, Matheus Gonçalves conquistou a Liga dos Campeões Asiática pelo Al Ahli, da Arábia Saudita - Reprodução / Instagram

Em 2026, Matheus Gonçalves conquistou a Liga dos Campeões Asiática pelo Al Ahli, da Arábia SauditaReprodução / Instagram

Publicado 12/08/2026 17:59 | Atualizado 12/08/2026 18:27

DIA.



"Claro que, como jogador, sempre queremos estar em campo e jogando. Acho que eu sempre estive pronto para estar em campo e contribuir, mas entendo as decisões e não guardo nenhuma mágoa. É muito difícil um jogador muito jovem ter tanto espaço em um clube com tantos jogadores qualificados, acho que isso foi determinante. Mas o que importa é que eu segui trabalhando e hoje tenho conquistado meu espaço", ponderou. Rio - Considerado uma das grandes promessas do Flamengo , Matheus Gonçalves falou sobre o período em que esteve no Rubro-Negro. O meio-campista de 20 anos viveu grandes momentos na base, mas, no profissional, teve pouca sequência. Apesar disso, o jogador disse que entende as decisões tomadas no período e não guarda mágoas do clube, em entrevista ao"Claro que, como jogador, sempre queremos estar em campo e jogando. Acho que eu sempre estive pronto para estar em campo e contribuir, mas entendo as decisões e não guardo nenhuma mágoa. É muito difícil um jogador muito jovem ter tanto espaço em um clube com tantos jogadores qualificados, acho que isso foi determinante. Mas o que importa é que eu segui trabalhando e hoje tenho conquistado meu espaço", ponderou.





Hoje no Al Ahli, da Arábia Saudita, Matheus Gonçalves estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2022, aos 17 anos, na equipe comandada por Dorival Júnior. Cercado por grande expectativa, o atleta comentou como lidou com a pressão de atuar no Rubro-Negro: "Sempre tentei lidar de forma muito normal e natural. Pelo tamanho do Flamengo, sabemos que a pressão é muito grande, você precisa desempenhar muito bem, mas procurei manter a cabeça no lugar, ter foco e dar um passo de cada vez na minha carreira". Leia mais: Ex-Flamengo retorna ao futebol após vencer depressão: 'Alegria enorme' Hoje no Al Ahli, da Arábia Saudita, Matheus Gonçalves estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2022, aos 17 anos, na equipe comandada por Dorival Júnior. Cercado por grande expectativa, o atleta comentou como lidou com a pressão de atuar no Rubro-Negro: "Sempre tentei lidar de forma muito normal e natural. Pelo tamanho do Flamengo, sabemos que a pressão é muito grande, você precisa desempenhar muito bem, mas procurei manter a cabeça no lugar, ter foco e dar um passo de cada vez na minha carreira".

"Hoje me sinto um atleta mais pronto, completo e com certeza foi importante lidar com todo esse ambiente desde que subi das categorias de base", complementou.

Copa Intercontinental Sub-20

Matheus Gonçalves era uma das peças centrais do Flamengo sub-20, além de camisa 10 do time. O atleta esteve presente nas duas conquistas da Copa Intercontinental da categoria, em 2024 e 2025, sendo um dos principais destaques da equipe. O meia ressaltou a importância dos títulos para a carreira e a formação na base.



"Representam muito, são momentos muito marcantes na minha vida. Ter o apoio da Nação no Maracanã lotado, jogando contra um adversário como o Barcelona, é uma daquelas coisas que nunca vamos esquecer. Estar habituado a jogar grandes partidas como essa desde cedo ajuda demais na formação, você aprende a lidar com a pressão da melhor forma. Só tenho a agradecer a Deus por me proporcionar isso", avaliou.

Antes de seguir para o futebol saudita, o cria do Ninho ainda foi emprestado ao Bragantino. Por lá, atuou em 13 partidas e concedeu uma assistência. Ele avaliou que o período foi importante para sua evolução, principalmente pela cultura do clube em dar espaço aos mais jovens.



Al Ahli e próximos passos



No Al Ahli desde 2025, Matheus Gonçalves precisou se adaptar a uma nova cultura e à distância da família e dos amigos. Com a ajuda de brasileiros no elenco, como Ibañez, Galeno e Ricardo Mathias, ele garante estar totalmente integrado à rotina no país.

Em sua segunda temporada pelo clube, o meia também projeta uma campanha de alto nível após a conquista da Liga dos Campeões Asiática em 2025/26. O objetivo é voltar a brigar pelas principais competições e buscar novos troféus.



"A expectativa é repetir a dose e novamente entrar pra vencer. O Al Ahli é um time muito grande na Arábia Saudita, então precisamos entrar pensando no título em todas as competições."



Com contrato até 2027, Matheus Gonçalves prefere manter o foco no presente e evita antecipar os próximos passos. "Meu futuro eu deixo nas mãos do meu staff. Eu procuro estar 100% focado no meu presente, hoje no Al Ahli, buscando os objetivos do clube. Estou muito feliz por aqui, adaptado ao país e a cultura. Claro que ainda tenho sonhos na carreira, mas procuro dar um passo de cada vez e deixar que Deus se encarregue do resto", concluiu.

*Reportagem dos estagiários Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca sob supervisão de Theo Faria