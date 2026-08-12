Em 2026, Matheus Gonçalves conquistou a Liga dos Campeões Asiática pelo Al Ahli, da Arábia SauditaReprodução / Instagram

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Bernardo Fonseca
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Marcus Vinicius Balbino
Rio - Considerado uma das grandes promessas do Flamengo, Matheus Gonçalves falou sobre o período em que esteve no Rubro-Negro. O meio-campista de 20 anos viveu grandes momentos na base, mas, no profissional, teve pouca sequência. Apesar disso, o jogador disse que entende as decisões tomadas no período e não guarda mágoas do clube, em entrevista ao DIA.

"Claro que, como jogador, sempre queremos estar em campo e jogando. Acho que eu sempre estive pronto para estar em campo e contribuir, mas entendo as decisões e não guardo nenhuma mágoa. É muito difícil um jogador muito jovem ter tanto espaço em um clube com tantos jogadores qualificados, acho que isso foi determinante. Mas o que importa é que eu segui trabalhando e hoje tenho conquistado meu espaço", ponderou.
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Hoje no Al Ahli, da Arábia Saudita, Matheus Gonçalves estreou profissionalmente pelo Flamengo em 2022, aos 17 anos, na equipe comandada por Dorival Júnior. Cercado por grande expectativa, o atleta comentou como lidou com a pressão de atuar no Rubro-Negro: "Sempre tentei lidar de forma muito normal e natural. Pelo tamanho do Flamengo, sabemos que a pressão é muito grande, você precisa desempenhar muito bem, mas procurei manter a cabeça no lugar, ter foco e dar um passo de cada vez na minha carreira".
"Hoje me sinto um atleta mais pronto, completo e com certeza foi importante lidar com todo esse ambiente desde que subi das categorias de base", complementou.

Copa Intercontinental Sub-20

Matheus Gonçalves era uma das peças centrais do Flamengo sub-20, além de camisa 10 do time. O atleta esteve presente nas duas conquistas da Copa Intercontinental da categoria, em 2024 e 2025, sendo um dos principais destaques da equipe. O meia ressaltou a importância dos títulos para a carreira e a formação na base.
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"Representam muito, são momentos muito marcantes na minha vida. Ter o apoio da Nação no Maracanã lotado, jogando contra um adversário como o Barcelona, é uma daquelas coisas que nunca vamos esquecer. Estar habituado a jogar grandes partidas como essa desde cedo ajuda demais na formação, você aprende a lidar com a pressão da melhor forma. Só tenho a agradecer a Deus por me proporcionar isso", avaliou.
Antes de seguir para o futebol saudita, o cria do Ninho ainda foi emprestado ao Bragantino. Por lá, atuou em 13 partidas e concedeu uma assistência. Ele avaliou que o período foi importante para sua evolução, principalmente pela cultura do clube em dar espaço aos mais jovens.

Al Ahli e próximos passos

No Al Ahli desde 2025, Matheus Gonçalves precisou se adaptar a uma nova cultura e à distância da família e dos amigos. Com a ajuda de brasileiros no elenco, como Ibañez, Galeno e Ricardo Mathias, ele garante estar totalmente integrado à rotina no país.
Em sua segunda temporada pelo clube, o meia também projeta uma campanha de alto nível após a conquista da Liga dos Campeões Asiática em 2025/26. O objetivo é voltar a brigar pelas principais competições e buscar novos troféus.
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"A expectativa é repetir a dose e novamente entrar pra vencer. O Al Ahli é um time muito grande na Arábia Saudita, então precisamos entrar pensando no título em todas as competições."

Com contrato até 2027, Matheus Gonçalves prefere manter o foco no presente e evita antecipar os próximos passos. "Meu futuro eu deixo nas mãos do meu staff. Eu procuro estar 100% focado no meu presente, hoje no Al Ahli, buscando os objetivos do clube. Estou muito feliz por aqui, adaptado ao país e a cultura. Claro que ainda tenho sonhos na carreira, mas procuro dar um passo de cada vez e deixar que Deus se encarregue do resto", concluiu.
*Reportagem dos estagiários Marcus Vinicius Balbino e Bernardo Fonseca sob supervisão de Theo Faria