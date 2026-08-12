Viña tem contrato com o River até o fim do ano - Divulgação / River Plate

Viña tem contrato com o River até o fim do anoDivulgação / River Plate

Publicado 12/08/2026 12:23 | Atualizado 12/08/2026 12:26

Rio - O Getafe, da Espanha, desistiu da contratação do lateral-esquerdo Matías Viña , de 28 anos. O uruguaio está emprestado pelo Flamengo ao River Plate, mas não tem sido utilizado pelo clube argentino. As informações são do jornalista argentino Germán García Grova.

O clube de Buenos Aires tentou devolver Viña ao Flamengo nas últimas semanas, mas o pedido acabou sendo rejeitado pelo Rubro-Negro. O lateral tem contrato com o River Plate até dezembro.

O staff de Viña está buscando outros clubes para o uruguaio. O Getafe era a principal alternativa, mas acabou fechando a contratação de Johan Mojica.

Em janeiro de 2024, o Flamengo desembolsou 8 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões na cotação da época) para tirar Viña da Roma, da Itália. Depois de um bom começo, o lateral se lesionou em agosto daquele mesmo ano, sofrendo uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA), lesão no menisco e uma fratura na tíbia.

Depois de dez meses, o uruguaio retornou ao Flamengo no ano passado e se tornou a terceira opção no elenco. Sem espaço com Filipe Luís, Viña acabou emprestado no começo do ano ao River Plate. Na Argentina, também não conseguiu desempenhar o seu bom futebol.