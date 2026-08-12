Gilmar Ferreira durante participação em programa do SporTV - Reprodução / SporTV

Gilmar Ferreira durante participação em programa do SporTVReprodução / SporTV

Publicado 12/08/2026 14:30

Rio - Comentarista do SporTV, Gilmar Ferreira afirmou que o Flamengo não tem dinheiro em caixa. Ele também contou que o Rubro-Negro pediu adiantamento a patrocionadores para viabilizar a contratação de Lucas Paquetá. Os torcedores não gostaram das declarações do jornalista e reagiram com ironia nas redes sociais.

A operação pela chegada do meio-campista custou 54 milhões de euros (R$ 315 milhões) aos cofres do clube, sendo 15 milhões de euros (R$ 93 milhões) à vista.

“Caixa? O Flamengo não tem! O Flamengo não tem dinheiro. Se alguém falar que tem, é mentira! Tanto que o Flamengo teve que pedir antecipação de patrocinador para poder viabilizar algumas contratações,” disse Gilmar Ferreira, em participação no SporTV.

"Sim, só resta ao Flamengo chegar aos 45 pontos e ficar longe de ser rebaixado para não jogar a Série B no ano que vem. Vamos com calma porque ainda faltam 3 pontos", ironizou um torcedor, no 'X'.

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*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Theo Faria