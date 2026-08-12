Gérson em dinâmica, sobre meio-campistas, da ESPN - Reprodução/X @ESPNBrasil

Gérson em dinâmica, sobre meio-campistas, da ESPNReprodução/X @ESPNBrasil

Publicado 12/08/2026 17:31

Rio - Em uma dinâmica nas redes sociais, o ex-jogador do Flamengo , Gérson escolheu Zico como o melhor meio-campista dentre oito jogadores selecionados. A brincadeira foi promovida pela "ESPN", e alguns torcedores citaram a situação para dizer que o meia do Cruzeiro não esquece o Rubro-Negro.

O jogador já disse algumas vezes ser torcedor do clube. Durante a comemoração do título do Brasileirão de 2019 e da Copa Libertadores, do mesmo ano, pelo Flamengo, Gérson disse: "Eu nasci Flamengo e sempre vou te amar".

Ele também declarou em entrevista no mesmo período que quando era garoto não queria ir para a base do Fluminense, que só gostaria de jogar pelo Rubro-Negro.

VEJA A ENTREVISTA

Gerson respondendo ao "duelo de meias" da ESPN. Na opinião do meia do Cruzeiro, Zico vence.



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E mesmo com a grande identificação, parte da torcida do Flamengo criou um certo ressentimento por ele quando se transferiu para o Zenit, em 2025. Os flamenguistas alegam que ele teria saído apenas pelo dinheiro. "Ele quer muito voltar né, já ta perdoado, pode voltar coringa" disse um usuário da rede social "X", o antigo Twitter, relembrando as rusgas do atleta com a "nação".

Outro internauta também disse: "Ele é muito Flamengo, impossível ele achar que o Zico é melhor que qualquer um desses sem ser torcedor dos caras." reforçando a ideia de ser uma escolha "clubista".

RESPOSTAS DA DINÂMICA

O primeiro duelo é entre os espanhóis, e ex-companheiros, Xavi e Iniesta. Gérson escolhe em meio a uma risada, Iniesta.

Depois o reportér questiona: "Modric ou Kross?" que também eram companheiros de time. O meio-campista selecionou o alemão, Tony Kross.

Em um confronto mais atual, o "coringa" optou pelo belga, Kevin De Bruyne, ao invés de Jude Bellingham.

No último duelo, agora entre brasileiros, Gérson tem que escolher entre Zico e Ronaldinho Gaúcho. Ele escolhe Zico mas justifica a resposta, dizendo que mesmo que tenha visto e jogado com o "bruxo", a escolha é Zico pela história.

Nas semi-finais dos duelos, ele escolhe de um lado Iniesta, ao invés do alemão, Tony Kroos e Zico supera Kevin De Bruyne do outro lado.

E na final, entre o ídolo do Flamengo e o belga, que está atualmente na Napoli, ele escolheu, sem pensar muito escolheu, o Zico como o melhor dos selecionados.

*Reportagem do estagiário João André Pombo, sob a supervisão de Pedro Logato